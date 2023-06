MotoGP GP Olanda, Sprint Race: Bezzecchi domina, Bagnaia si arrende

Il Gran Premio d’Olanda della MotoGP vede imporsi Marco Bezzecchi, che precede Pecco Bagnaia. Disastro per Marc Marquez.

La Sprint Race del Gran Premio d’Olanda della MotoGP è stata letteralmente dominata da Marco Bezzecchi, che sin qui non ha avuto rivali sulla pista di Assen. Il rider romagnolo continua a regalare grandi soddisfazioni al Mooney VR46 Racing Team, e con il successo di oggi si è rilanciato nella classifica del mondiale dopo due gare difficili.

Seconda posizione per Pecco Bagnaia, che aveva preso il comando delle operazioni nei primi giri, ma che si è poi dovuto arrendere alla superiorità dell’amico-rivale, che qui in Olanda va a nozze, cosa che si era vista già lo scorso anno. Il terzo posto di Brad Binder è sotto giudizio, dal momento che proprio sul traguardo gli è stato dato un long lap penalty, che in genere corrisponde a tre secondi di penalità se non viene scontato in gara.

Ne approfitta così Fabio Quartararo, che con la Yamaha si prende un gran risultato, ma anche l’Aprilia di Aleix Espargarò e la Ducati Pramac di Jorge Martin. Seguono Maverick Vinales e Luca Marini, con Enea Bastianini davanti ad Alex Marquez che ha completato la top ten. Ormai fuori dai giochi di questa MotoGP Marc Marquez, che chiude 17esimo.

MotoGP, Bezzecchi imprendibile ad Assen

La Sprint Race della MotoGP ad Assen vede Marco Bezzecchi scattare dalla pole position, ma il suo via non è felice e viene scavalcato da Pecco Bagnaia e Brad Binder. Il rider romagnolo, dopo un paio di giri, si libera della KTM e si mette sulle tracce del campione del mondo, mentre Fabio Quartararo sale in quarta piazza giocandosi le prime posizioni.

Buono lo scatto, dalle retrovie, di Marc Marquez, che recupera qualche posizione salendo 13esimo, dietro ad Enea Bastianini. Il “Bez” si inventa un grandissimo sorpasso e sale in cattedra, con un passo che sembra essere diverso rispetto al campione del mondo della MotoGP, lasciando Pecco nelle grinfie di Binder e Quartararo.

Il primo ad andare ko è Fabio Di Giannantonio, che dopo aver passato Marquez finisce per le terre. Bagnaia cerca di rispondere al passo portentoso di Bezzecchi ed allunga sui suoi inseguitori, mentre Jorge Martin va in difficoltà e perde il quinto posto in favore di un redivivo Aleix Espargarò, su un’Aprilia che è finalmente competitiva, anche se non al livello delle devastanti Ducati.

Ancora da incubo la gara delle Honda, con Takaaki Nakagami che è 12esimo, mentre Marquez precipita 16esimo con un ritmo lentissimo, a conferma del fatto che ha ormai mollato la presa. Come detto in precedenza, Pecco continua a recuperare sul battistrada, mentre Quartararo è sempre più vicino a Binder, che però si difende grazie al miglior motore della KTM rispetto alla Yamaha.

Il finale non regala particolari emozioni, ma c’è comunque una notizia che cambia la classifica. Infatti, a Binder viene comminato un long lap penalty per aver ecceduto i track limits, cedendo così il podio della Sprint Race a Quartararo. Alle 14 di domani la partenza della gara.