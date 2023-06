Ducati, Bagnaia e Bastianini a rischio? Sentite Martin che si lascia sfuggire

Jorge Martin vuole a tutti i costi la sella della Ducati ufficiale, e le sue ultime dichiarazioni, in tal senso, sono eloquenti.

La MotoGP vive di un netto dominio Ducati in questa sua fase storica, con Pecco Bagnaia che comanda la classifica piloti con 160 punti. Il campione del mondo in carica ha visto ridursi a 16 lunghezze il suo margine su Jorge Martin in quel del Sachsenring, con il rider iberico che si è portato a casa la vittoria sia nella Sprint Race del sabato che nella gara di domenica.

Nel primo caso, l’alfiere di casa Pramac ha avuto vita molto più facile rispetto a quanto accaduto nel Gran Premio di Germania vero e proprio, visto che Pecco ha fatto un netto passo in avanti per la domenica, giocandosela fino all’ultima curva. A conferma di ciò, il distacco sulla bandiera a scacchi è stato di appena 64 millesimi, un margine davvero esiguo.

Martin sta facendo una stagione strepitosa, e sogna di ottenere un posto nel team ufficiale Ducati per il 2024, magari prendendo il posto di Enea Bastianini. Quest’ultimo, sino ad oggi, non ha ancora avuto modo di provare il suo valore sulla Desmosedici GP23, a causa dell’infortunio alla scapola che ha rimediato nel contatto con Luca Marini di Portimao. Il “Bestia” è tornato full-time al Mugello, ma è chiaro che non si può dire che sia al top della sua condizione.

Nelle interviste del giovedì di Assen, Bastianini ha detto che da Silverstone in poi, dove si tornerà in pista dopo la pausa estiva tra un mese e mezzo, inizierà per lui un altro campionato, nel quale potrà dimostrare ciò che vale. Tutto ciò sarà molto importante, perché Martin vola e sta mettendo molta pressione al rider riminese.

Ducati, Jorge Martin ha una sua convinzione

Paolo Ciabatti, il direttore sportivo della Ducati, in questi giorni ha detto che Jorge Martin resterà in Pramac anche nel 2024, ma Jorge non sembra dare troppo peso alle sue parole, e continua a credere di poter ottenere la sella della moto ufficiale. Ne sapremo di più solo in futuro, ma intanto lo spagnolo si è confermato molto carico.

Interpellato sull’argomento, lo stesso Martin non è sembrato preoccupato da queste dichiarazioni, e continua a sognare quella moto factory. Da questo punto di vista, le sue parole nella conferenza stampa di Assen sono molto chiare e fanno ben capire quali sono le sue intenzioni.

Ecco cosa ha detto: “Al Sachsenring abbiamo fatto un grande lavoro, ma dopo aver festeggiato, ci siamo subito rimessi al lavoro per concentrarci sulla gara di questo fine settimana. Voglio continuare a fare bene. La Ducati ufficiale? Non credo che se vincerò il titolo mondiale non mi faranno entrare nel loro team, ma vedremo cosa succederà“.

A questo punto, molto dipenderà dalle prestazioni di Martin e dal recupero di Bastianini, ma in ogni caso, ci risulta difficile credere in un cambio alla sella della Desmosedici ufficiale. La possibilità di cui meno si è parlato, ma forse più credibile, è che Jorge batta Pecco Bagnaia e che vada a rimpiazzare proprio il campione in carica. Forse è fantascienza, o forse non lo è affatto.