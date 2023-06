La FIAT riporta in vita la Campagnola? Le immagini sono pazzesche

La FIAT Campagnola è un modello storico, ed ora c’è qualcuno che ne sogna il ritorno. Scopriamo come potrebbe essere.

In casa FIAT è un periodo molto intenso, che sta per segnare il passaggio ad una nuova epoca. Per chi non lo sapesse, nel 2024 debutterà la nuova Panda, che sarà praticamente solo elettrica, visto che è prevista una sola versione a GPL ed una Mild Hybrid a benzina, ma la strada è ormai segnata.

Oltre alla motorizzazione, il cambiamento principale riguarderà un design del tutto rivisto, che per gli interni si ispirerà alle forme dello storico Lingotto, e tutto ciò varrà anche per la Multipla, attesa per il 2025. Insomma, sta per iniziare una nuova era, ma ora è tempo di guardare per un attimo al passato.

La FIAT è una casa che attira sempre molte attenzioni su di sé, soprattutto in Italia, con tanti appassionati che vorrebbero rivedere in azione dei modelli storici. Qualcuno ha ben pensato di prendere come esempio la Campagnola e di rivederla con i canoni stilistici moderni, e c’è da dire che il risultato è stato sorprendente. Andiamo a scoprirla.

FIAT, ecco come potrebbe essere la Campagnola

La FIAT Campagnola è una delle più bizzarre creature della casa di Torino, che fu svelata nel lontano 1951. Si tratta di uno dei modelli più longevi che siano mai esistiti, visto che la sua produzione è andata avanti sino al 1987, anche se è ovvio che ne sono state effettuate varie versioni.

Questo tipo di fuoristrada è rimasto impresso nella mente degli appassionati, e c’è qualcuno che ne ha immaginato un clamoroso ritorno. Stiamo parlando del designer ed architetto Tommaso D’Amico, che sul suo canale YouTube ha caricato un video in cui mette in mostra la Campagnola rivisitata in chiave moderna.

La sua idea è quella di riprenderne le forme originali, ma di adattarla ai nostri tempi con materiali e tecnologie di ultima generazione. Le dimensioni, secondo quanto riportato nella sua descrizioni, sarebbero leggermente più grandi del vecchio modello, con un’abitabilità in miglioramento, anche se, essendo un fuoristrada, non si possono certo pretendere chissà quali comfort.

All’interno, troviamo un quadro strumenti dotato di molti optional, ed anche di un sistema di infotainment dettagliato ed accattivante. Per quello che riguarda il motore, per la FIAT in questione si è pensato ad un benzina turbo 1.9 da ben 250 cavalli, con trazione integrale. L’aspetto è molto sportivo ed accattivante, con tanti diversi colori che sono stati immaginati dall’autore per essere apposti sulla vettura, tra cui il giallo del video postato in alto.

Per onor di cronaca, è bene sottolineare che si tratta di un lavoro che è del tutto frutto della sua fantasia e che non c’è nulla di vero in questo momento. Tuttavia, la casa di Torino ha detto varie volte che nel suo futuro c’è un’idea ben precisa, ovvero quello di riportare in vita nomi storici.

Un esempio è proprio la Topolino di cui si è tanto discusso in questi giorni, ritornata in vita sotto le vesti di una microcar, ma anche la Multipla conoscerà una seconda giovinezza nel 2025. Vedremo se anche la mitica Campagnola avrà un destino fortunato o se resterà solamente nei libri di storia delle quattro ruote.