Qual è la differenza tra un motore a benzina e uno diesel? I dettagli

Oggi vi parliamo della differenza che c’è tra un motore diesel ed uno a benzina, e vi assicuriamo che tra di loro cambia tutto.

Al giorno d’oggi, si parla molto di quello che sarà il destino dei motori a combustione interna, più noti come a benzina o a gasolio, comprese quelle che sono le varianti ibride, a GPL o a metano. Ebbene, secondo l’Unione Europea, saranno banditi in termini di produzione e vendita dal 2035, con le auto comprate prima di quella data che potranno continuare a circolare sino alla fine del loro ciclo vita.

Tuttavia, le auto a benzina sono sempre le più vendute, mentre quelle a gasolio, nonostante una flessione nelle vendite, continuano ad essere apprezzate, con l’elettrico che non ha mai trovato il modo di esplodere in termini di vendite, e per il momento, l’addio al termico appare ancora un miraggio per chi spera che si verifichi entro i termini stabiliti. Nelle prossime righe, vi sveleremo quelle che sono le differenze presenti tra un motore a benzina ed uno a gasolio, e resterete sorpresi dalle differenze.

Auto, differenze tra diesel e benzina

Le auto dotate di motore endotermico possono essere alimentate dalla benzina o dal gasolio, e come potrete immaginare, tra le due tecnologie ci sono notevoli differenze. Entrambi i carburanti vengono dal petrolio, ma la benzina è più lavorata del gasolio, e proprio per questo, i due propulsori si occupano di lavorare il combustibile in maniera differente, con differenze non da poco in vari aspetti.

Se vogliamo semplificare il discorso, possiamo dire che la differenza maggiore sta nel modo in cui avviene la combustione, con la miscela aria-benzina che si accende tramite una scintilla, che è prodotta dalla candela, mentre la miscela aria-gasolio si accende in seguito alla compressione che svolge il pistone. Se vogliamo mettere da parte per un attimo il funzionamento, dobbiamo sottolineare che tra benzina e diesel ci sono delle differenze importanti anche sotto il profilo del prezzo e dell’inquinamento.

Infatti, la tassazione è favorevole al gasolio, che infatti costa molto meno della benzina, se non per casi o periodi particolari. Tuttavia, le auto a gasolio sono sempre meno, dal momento che vengono giudicate più inquinanti, e sono sempre più sottoposte a blocchi stradali ed a problematiche di questo tipo. In ogni caso, le vetture endotermiche sono sempre al top sul fronte delle vendite, e lo saranno ancora a lungo.