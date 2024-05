Chi fa oggi i motori della FIAT? Ecco le risposte che state cercando

Il marchio FIAT è tra i più grandi a livello europeo. In Italia è, stabilmente, nelle prime posizioni di vendita anche grazie a motori di assoluto livello.

Si può dire tutto sulle FIAT, tranne che non abbiano aiutato gli italiani nella mobilità con motori super affidabili. Il marchio facente parte del Gruppo Stellantis ha chiari gli obiettivi futuri per non rimanere indietro rispetto a top brand stranieri.

Il marchio vuole puntare a conquistarsi una grande fetta di mercato nell’ambito delle EV e per farlo ha iniziato, grazie al know-how dei cugini di PSA, a gettare delle basi solide, usufruendo di piattaforme comuni per realizzare vetture di spessore.

I modelli usciti negli ultimi mesi e attesi, nei prossimi tempi, sono svariati. L’attenzione è stata portata a new entry elettriche che hanno fatto la differenza.

Il modello più atteso del momento è la Panda, che si dovrebbe vedere già a luglio, anche in salsa elettrica. Nel 2023 la FIAT Panda resta sempre l’auto più venduta in Italia, con 102.625 unità, davanti alla Dacia Sandero, seconda ma molto staccata a quota 48.398 e la Lancia Ypsilon, sempre del Gruppo Stellantis, che ha raggiunto le 44.891 vetture vendute.

La Cinquecento, quinta con 32.981 auto nel 2023, è stata scavalcata dalla Yaris. Sul piano della qualità le vetture FIAT sono solide e ben costruite. Il prezzo è concorrenziale e il design moderno.

Tutti i nuovi modelli sono ispirati a modelli passati che hanno fatto faville. Il brand torinese vanta numerosi stabilimenti dove produce le proprie auto ed i propri motori: il più grande è quello di Mirafiori a Torino che crea gran parte della gamma, ma si occupa anche della costruzione di vetture come la Maserati Levante, la Quattroporte e la 500e.

La produzione dei motori FIAT

Lo stabilimento FCA di Cassino, dove si realizzano l’Alfa Romeo Giulia, la Stelvio e la Maserati Grecale, è un dei polmoni industriali italiani. A Pomigliano d’Arco sono state costruite le Panda, ma non è ancora chiaro dove verrà realizzata la quarta gen. Si parla di una produzione in Polonia, a Tychy, o in Romania. L’Abarth 595e e la 595C, così come la Lancia Ypsilon e la 500C e 500 termica, sono realizzate in Polonia.

Il Gruppo FCA poi fusosi con PSA presenta factory in Brasile e in Argentina. In Brasile ci sono gli stabilimenti di Betim e Goiana, mentre in Argentina è presente quello di Cordoba. La produzione dei motori si è fermata nello stabilimento FIAT di Termini Imerese, quello dell’Alfa Romeo ad Arese e quello della Lancia di Chivasso.