F1, torna Binotto? L’avvistamento scatena i fan sui social (FOTO)

Mattia Binotto ha salutato il mondo della F1 al termine del 2022, ma ora sembra pronto per una nuova avventura. Ecco i dettagli.

Il mondiale di F1 targato 2024 sbarca ad Imola per la settima tappa stagionale, con la Ferrari che è di casa ed è attesa ad un grande risultato, anche grazie ai tanti sviluppi arrivati su questa pista. Il Cavallino non è mai salito sul podio ad Imola da quando questa pista è tornata in calendario, vale a dire dal 2020 al 2022, considerando che lo scorso anno l’evento fu annullato per l’alluvione.

In quel triennio, a guidare la Ferrari come team principal c’era Mattia Binotto, e la casa di Maranello non andò mai oltre un quarto posto come miglior risultato, ottenuto nel 2021 da Charles Leclerc. Binotto è fuori dalla F1 da ormai un anno e mezzo, quando fu licenziato dalla Scuderia modenese a fine 2022, anche se, ufficialmente, il suo addio fu dovuto a delle dimissioni spontanee. Ebbene, ad Imola è accaduto qualcosa di sorprendente, che potrebbe mescolare le carte in chiave futura.

F1, Mattia Binotto nel paddock di Imola

La F1 è ad Imola e nella giornata di venerdì si sono tenute le prime due sessioni di libere, sotto un sole cocente per essere solamente il mese di maggio. Ebbene, poco prima della prima sessione di libere, nel paddock ha fatto la sua apparsa Mattia Binotto, che per la prima volta torna in un evento ufficiale dopo la sua separazione dalla Ferrari. Mentre eravamo nel paddock, abbiamo incrociato l’ex team principal del Cavallino, che è poi entrato nell’hospitality della Pirelli.

La sua potrebbe essere una semplice visita di cortesia, visto che non abita troppo lontano da qui, ma c’è già chi pensa ad un suo possibile ritorno in F1, dopo che era stato per diverse volte dato per vicino al ruolo di team principal in Alpine. Ricordiamo che l’ingegnere di Losanna, da qualche mese, non è più totalmente disoccupato, visto che si è impegnato nel campo automotive.

Infatti, a Binotto è stato affidato il coordinamento strategico della Texa, nella divisione E-Powertrain, una notizia che è passata in sordina, ma chi ci fa capire quanto il buon Mattia non abbia mai realmente staccato la spina. Chissà che, prima o poi, non lo si possa rivedere a tutti gli effetti nel paddock con addosso una divisa di una squadra, in modo da cercare la sua rivincita dopo tante critiche.