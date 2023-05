F1, sapete quanto guadagna un meccanico? La cifra vi sorprenderà

La F1 è un mondo in cui operano tantissime persone, ed oggi vi porteremo a scoprire ciò che guadagnano i meccanici dei team.

Le squadre di F1 hanno dietro di loro budget faraonici ed un’organizzazione di altissimo livello, e ciò è valido sia per Red Bull, Ferrari e Mercedes che per i team minori, quelli che hanno meno possibilità economiche. Questo sport è fatto da un livello di professionalità elevatissimo, e non potrebbe essere altrimenti visto quanto è complicato dal punto di vista tecnico.

Le auto di F1 devono essere conosciute in ogni minimo dettaglio da chi se ne occupa, ed oggi andremo a scoprire quelli che sono i guadagni della figura del meccanico, senza la quale non esisterebbe nulla. Dietro il loro lavoro c’è un enorme sacrificio, ma c’è da dire che sono molto ben pagati.

F1, ecco i guadagni dei meccanici delle squadre

Sugli stipendi dei meccanici di F1 non ci sono cifre esatte, e possiamo presentarvi un paio di stime che abbiamo trovato vagando per il web. La gran parte di esse parla di stipendi che partono da 45 mila ed arrivano a toccare gli 80 mila euro all’anno, in base agli anni di esperienza ed alle varie competenze che ognuno di loro.

Altre fonti riportano uno stipendio compreso tra i 2 mila ed i 2.500 euro al mese, che onestamente, ci pare una cifra eccessivamente ridotta considerando i grandi sforzi che sono chiamati a fare questi ragazzi. Infatti, non fatevi ingannare, i meccanici di F1 non hanno il solo compito di cambiare le gomme, cosa che vedete ad ogni gara.

A parte la loro strepitosa abilità nel compiere questa operazione (vi garantiamo che sostituire gomme di quel peso in 2 secondi è un’impresa titanica, da veri e propri atleti), ci sono tantissime altre attività che essi ricoprono. Prima di tutto, si occupano della riparazione delle vetture quando esse subiscono incidenti, ma anche della sostituzione delle power unit e di tutti gli altri elementi in caso di necessità.

Per riuscire a capire perfettamente come agire su queste monoposto occorre una preparazione enorme, visto che sono composte da circa 14.500 elementi, e non è consentito il minimo errore. Inoltre, e forse questa è la parte più faticosa del lavoro, sono coloro che si occupano di montare e smontare, ad ogni singolo week-end, il box, le monoposto ed anche le varie hospitality.

Qualche taglio allo stipendio potrebbe essere avvenuto negli ultimi anni, visto che il pagamento dei meccanici è incluso nel Budget Cap, dal quale sono invece esclusi i piloti ed il team principal, e forse qualche altro elemento di spicco delle varie squadre, che dietro di loro hanno organizzazioni eccezionali.

Ovviamente, ma questo è abbastanza scontato, i meccanici ed, in generale, tutti i membri delle squadre, hanno le trasferte pagate, tra cui il vitto, l’alloggio e tutte quelle attività di cui si occupano quando sono impegnati nei vari week-end di gara. Si tratta comunque di una vita massacrante, visto che sono in viaggio praticamente per tutto l’anno, lontani dalle loro famiglie, e non è facile accettare un tipo di vita così faticosa.