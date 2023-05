Ferrari, clamoroso dietrofront per Imola: i tifosi non la prenderanno bene

Secondo varie indiscrezioni, c’è una brutta notizia per le sorti della Ferrari in vista di Imola. Ecco cosa sta accadendo a Maranello.

Il paddock di Imola sta cominciando a riempirsi, visto che tra poche ore inizierà l’azione per il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy. Lo scorso anno, questo fine settimana iniziò con tanto hype, visto che la Ferrari e Charles Leclerc arrivavano da padroni delle due classifiche mondiali, mentre la Red Bull e Max Verstappen erano in chiara difficoltà.

Ad oggi, invece, la situazione è ben diversa, con il team di Milton Keynes che viaggia verso l’ennesima doppieta mondiale, mentre la Ferrari è quarta forza. Le poche speranze dei tifosi di vedere un GP di casa che potesse raccontare una storia diversa sono state distrutte dalle ultime notizie, appena trapelate in queste ore.

Ferrari, ecco cosa succederà ad Imola

Per la Ferrari si era parlato di importanti novità tecniche in programma per Imola, tra cui avrebbe dovuto spiccare una nuova sospensione posteriore, con l’obiettivo di migliorare le altezze da terra e cercare di ridurre il gap sul passo gara dalle devastanti Red Bull. Tuttavia, non avverrà nulla di tutto questo, come ormai accade da troppi anni a questa parte.

Secondo quello che è stato riportato da “Motorsport.com“, la nuova sospensione posteriore non debutterà, mentre farà la propria comparsa un nuovo profilo estrattore, che pare aver dato ottimi riscontri sul fronte dei dati raccolti al simulatore. Il motivo, secondo quanto riportato dalla suddetta testata, sta nelle difficili condizioni meteo che ci saranno ad Imola.

La Ferrari ha deciso di non prendersi rischi e di rinviare il debutto di tutte le altre novità al Gran Premio di Spagna, previsto per il week-end compreso tra il 2 ed il 4 di giugno, una settimana più tardi rispetto a Monte-Carlo e due rispetto ad Imola. Per il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy è previsto maltempo per la domenica, ma anche il sabato potrebbe essere influenzato dalla pioggia.

Al netto di mezze verità trapelate a mezzo stampa, ci preme sottolineare come la Scuderia modenese, ad oggi, non abbia nulla da perdere, ed avrebbe avuto senso portare alcuni upgrade almeno per la gara di casa, che ora come ora rischia di diventare l’ennesimo fallimento, visto che non ci saranno praticamente novità se non la modifica al diffusore.

La Red Bull, squadra che sta dominando la scena, è stata la prima a portare sviluppi a Baku pur non avendone bisogno, mentre a Maranello si continua a dormire. Sotto la gestione di Frederic Vasseur si sperava di vedere tempi di reazioni diversi, ed invece, come qualcuno aveva già sapientemente predetto, non accadrà nulla di tutto questo.

A questo punto, Imola rischia di essere l’ennesimo flop, e non è accettabile che una squadra di questo tipo, dopo aver raccolto brutte figure ad inizio anno, si presenti alla corsa di casa in condizioni del genere. La speranza è che il maltempo o qualche miracolo regalino un sogno, che ad oggi appare maledettamente lontano dalla realtà.