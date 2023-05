Adesso la F1 trema sul serio: anche il GP di Monte-Carlo è a rischio

La F1 deve archiviare la cancellazione del GP di Imola, ma ora scatta l’allarme anche per Monaco. Ecco i dettagli della vicenda.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy di F1 è stato ufficialmente annullato, con il Circus che ha dato la notizia ufficiale nella tarda mattinata di mercoledì. La decisione è maturata al termine di una riunione tra il Circus, le autorità locali, l’ACI e la FIA, e non poteva che andare in questo modo data la situazione.

Il CEO della F1, ovvero Stefano Domenicali, ha espresso solidarietà per quella che è anche la sua terra, affermando che sarà difficile pensare di recuperare questa tappa nel 2023, visti i tantissimi impegni che ci sono già in calendario. Tuttavia, ora anche Monte-Carlo, dove si correrà tra una settimana, pare essere a rischio.

F1, ecco perché anche Monaco non sta tranquilla

La F1 vive un momento delicato, dal momento che si è ritrovata protagonista del maltempo in Emilia-Romagna. Dopo ore di riunioni e discussioni, nella giornata di mercoledì si è optato per la cancellazione della tappa di Imola, a seguito dell’alluvione che ha colpito questa parte d’Italia, messa in ginocchio dalle precipitazioni.

Nelle ultime ore, è emerso anche un altro scenario preoccupante, che però riguarda la prossima tappa, quella prevista per la prossima domenica in quel di Monte-Carlo. Infatti, le attrezzature delle squadre di F1 sono ancora nel paddock di Imola, ed a causa degli allagamenti e dei problemi alla circolazione, i camion sarebbero impossibilitati a partire alla volta del Principato.

A confermare tali indiscrezioni è stato Marco Codello, direttore operativo delle gare di supporto al Circus, che ha affermato: “Allo stato attuale delle cose, i nostri camion non possono lasciare Imola. Allo stesso modo, ci sono anche le persone che si trovano in quel luogo che sono del tutto bloccate, ed ora occorrerà attendere il momento in cui verrà dato l’ok per tornare al circuito ad impacchettare ciò che ci serve“.

Codello ha poi aggiunto: “La Formula 2 e la Formula 3 hanno bisogno di un paio di giorni per prepararsi, mentre la massima serie necessita di più tempo. Mi auguro che la situazione possa migliorare e che saremo in grado di lasciare Imola in queste prossime ore, ma non sarà facile raggiungere Monaco. Inoltre, mi aspetto che l’aeroporto di Bologna sarà un grande caos, visto che ci sarà molta acqua ed anche tanta altra gente che vuole tornare nei luoghi d’origine“.

A questo punto, appare chiaro come stia regnando il caos assoluto, ma non potrebbe essere altrimenti data questa situazione. Sui social, alcuni membri delle squadre hanno postato dei video girati dalle loro camere di albergo, in cui inquadrano gli allagamenti presenti sotto di loro, ed anche gli stessi uomini dei vari team non possono muoversi.

Per fortuna, le precipitazioni hanno dato respiro ad Imola in queste ultime ore, anche se, nelle prossime giornate, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni. Vi invitiamo a rimanere con noi per ulteriori aggiornamenti, che sicuramente arriveranno non appena la situazione tornerà a quella che somiglia ad una normalità mai tanto desiderata.