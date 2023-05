Lorenzo e quelle parole su Valentino Rossi che non ti aspetti: i fan restano increduli

La MotoGP ha vissuto per tanti anni sul duello tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Lo spagnolo è molto contento del lavoro della VR46.

Una delle sorprese di questo inizio di stagione della MotoGP è stato il rendimento del Mooney VR46 Racing Team, ovvero la squadra di Valentino Rossi che è al secondo anno in top class. Al debutto stagionale, avvenuto in quel di Portimao, Marco Bezzecchi ha chiuso terzo, replicando il podio conquistato lo scorso anno ad Assen, quando chiuse secondo.

Che il rider riminese fosse uno in grado di andar forte lo si era già capito anche nel 2022, visto che aveva portato a casa anche la pole position in Thailandia ed il titolo di rookie dell’anno. Tuttavia, in pochi si aspettavano che la sua prima vittoria potesse maturare in tempi tanto brevi, eppure, alla seconda tappa del campionato, il sogno si è realizzato.

Bezzecchi si è imposto in Argentina, in quel di Termas de Rio Hondo, facendo una differenza colossale sul bagnato, mentre gli altri arrancavano o cadevano, in primis il campione del mondo della MotoGP, ovvero Pecco Bagnaia. Ad Austin è toccato invece a Luca Marini conquistare il suo primo podio in top class, con uno splendido secondo posto maturato al termine di una corsa ad eliminazione, in cui il fratellino di Valentino Rossi è stato bravo a rimanere in piedi.

Il suo compagno di squadra ha perso la leadership del campionato a seguito della caduta in quel di Jerez de la Frontera, ma l’inizio di stagione di questo team resta comunque molto positivo. A questo punto, il “Dottore” può sognare in grande, con una Dcuati che vola e che non si pone limiti in chiave futura.

MotoGP, Jorge Lorenzo loda Valentino Rossi

Valentino Rossi si è dimostrato, una volta in più, un vero e proprio maestro nel campo della MotoGP, mettendo su una realtà interessante e puntando sulle Ducati, ovvero le moto migliori del lotto, anche se c’è ancora da chiarire un futuro che potrebbe essere legato alla Yamaha.

Sul momento attuale di questa squadra e della casa di Borgo Panigale in MotoGP si è espresso Jorge Lorenzo, che con la Ducati ci ha corso nel biennio 2017-2018, ma che, soprattutto, ha vissuto una carriera in costante sfida con il “Dottore”. In un’intervista riportata da “Crash.net“, il maiorchino ha detto la sua.

Ecco le sue parole sul dominio della Ducati: “La Ducati ha fatto un lavoro davvero strepitoso negli ultimi 5-6 anni, facendo progredire la moto in modo rapido ed in maniera esponenziale rispetto al passato. Attualmente, non credo ci siano dubbi sul fatto che sia la moto migliore della griglia. Loro hanno ben otto moto, ed anche altrettanti piloti che sono tutti molto competitivi, e, dunque, possono ottenere tante pole position ed anche molte vittorie“.

Lorenzo ha poi lodato il lavoro di Valentino Rossi e della sua squadra, che sta vivendo un vero e proprio sogno: “Nessuno poteva aspettarsi che Marco Bezzecchi guidasse il campionato, ed anche Luca Marini non è poi così lontano. La VR46 è una squadra davvero molto forte, con una moto che è quasi quella ufficiale. Per questo motivo, Valentino deve essere davvero felice del lavoro che hanno svolto“.