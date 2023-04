Bagnaia e la gioia per il trionfo: ecco come ha fatto a vincere

Pecco Bagnaia si è preso la seconda vittoria stagionale in Spagna, scacciando via la crisi. Ecco le sue parole cariche di gioia.

Il Gran Premio di Spagna ha siglato il rilancio di Pecco Bagnaia, che si è imposto davanti a Brad Binder e Jack Miller, in una splendida lotta tra l’unica Ducati ufficiale in pista e delle KTM scatenate. Il campione del mondo aveva iniziato malissimo questo fine settimana, con grandi problemi con il feeling all’anteriore, ma poi tutto è migliorato nel corso dei giorni successivi.

Il finale è stato davvero tiratissimo, perché superare uno come Binder, fresco vincitore della Sprint Race e dominatore di gran parte della gara, non era affatto facile.Il sorpasso decisivo è avvenuto all’ultima curva, quando mancavano quattro giri, con un ingresso molto aggressivo che non ha lasciato scampo al sudafricano.

A quel punto, in molti avrebbero pensato che Bagnaia potesse fare il vuoto, ma Binder non ha mollato nulla restandogli incollato, cercando l’assalto finale proprio all’ultima curva. Tuttavia, il rider torinese non ne ha voluto sapere di cedere il passo, riuscendo a portarsi a casa il bottino pesante.

Bagnaia, ecco il suo commento sulla vittoria

Raramente avevamo visto Pecco Bagnaia così contento, e tutto ciò si spiega con la cancellazione di tutti gli errori dell’ultimo mese avvenuta grazie al successo odierno. Su di lui c’era tanta pressione, ma Jerez de la Frontera, esattamente come lo scorso anno, ha avuto il sapore della rinascita.

Subito dopo la fine della gara, Pecco ha raccontato le proprie emozioni nel parco chiuso, senza nascondere per nulla la sua felicità: “Come sono riuscito a migliorare così tanto dal venerdì? Sono molto contento, sinceramente il progresso che abbiamo fatto in questi giorni è stato il migliore di sempre. Venerdì avevo problemi con l’anteriore, ieri andava già meglio ma oggi era tutto perfetto, abbiamo provato tanto ed oggi ho gestito bene le gomme. Le condizioni non erano facili, stavo cercando di capire se era possibile o meno passare, ma alla fine è davvero bellissimo vincere“.

Bagnaia ha poi continuato il proprio racconto, ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “Ho deciso di prendere Brad a cinque giri dalla fine, c’era bisogno di un passo in avanti, la gomma anteriore era scesa di temperatura e quindi ho capito che era il momento giusto. Una volta che mi sono fatto sotto, ho dovuto passarlo subito per non subire un nuovo surriscaldamento, è andato tutto bene. Il passo è stato veloce, ma secondo me potevamo andare ancor più forte“.

“Se mi ricordo dell’ultimo giro o se ero troppo contentrato per farlo? Ho cercato di andare più forte possibile le curve precedenti ai punti di frenata in cui mi poteva attaccato, ho cercato di avere un buon margine in quei punti. A quel punto, è stato quello che ha fatto la differenza, non ho dato la possibilità di farmi passare. Binder dietro è un bel toro, ho fatto di tutto per non farmi attaccare e ce l’ho fatta“.

“Cosa penso della penalità? Ero sorpreso, ne abbiamo viste di peggio quest’anno e senza penalità, ma comunque lo accetto. Lo show in questo caso ne va a perdere, ma se dobbiamo migliorare è meglio essere costanti su tutto, almeno si riesce a capire cosa si può fare o no. Non ci siamo buttati fuori, ma va bene così e basta essere chiari“.