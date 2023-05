Valentino Rossi torna in pista, arriva l’annuncio: lo attende una gara mitica

La carriera di Valentino Rossi con le auto sta prendendo il volo, ed ora avverrà anche il debutto su una pista da sogno. Ecco quale.

Valentino Rossi è un pilota che si è ormai gettato al 100% nella carriera sulle quattro ruote, e c’è da dire che i primi miglioramenti si iniziano a vedere. Questo 2023 lo ha visto debuttare sulla BMW M4 GT3 gestita dal team WRT, dopo una stagione passata in cui ha guidato l’Audi R8 LMS.

Il pilota di Tavullia ha ottenuto un bel terzo posto alla 24 ore di Dubai, per poi confermarsi competitivo anche alla 12 ore di Bathrust, dove però non è arrivato un risultato di rilievo a causa di alcuni problemi tecnici. Il Fanatec GT World Challenge è iniziato con un ritiro a Monza, ed anche qui ci si è messa una bella dose di sfortuna.

Valentino Rossi tornerà ora in pista a Brands Hatch tra poco più di una settimana, ma proprio in queste ultime ore è arrivata un’entusiasmante notizia per tutti i suoi tifosi e gli appassionati di motori. Infatti, il pilota di Tavullia esordirà su una delle piste più amate dai fan.

Valentino Rossi, arriva il debutto sulla pista di Le Mans

La notizia è stata comunicata da poco, e Valentino Rossi farà il proprio debutto sul tracciato della mitica 24 ore di Le Mans tra poco più di un mese. La maratona francese è prevista per sabato 10 e domenica 11 giugno, ma poche ore prima della partenza si terrà la famosa Road to Le Mans, ovvero la gara di contorno della Michelin Le Mans Cup.

Al via ci sarà anche il pilota di Tavullia, che in classe GT3 sarà al volante della BMW M4 GT3 #46, ed il suo compagno di squadra non è ancora stato annunciato. Le auto al via saranno ben 58, divise tra classe LMP3, con la presenza dei prototipi, ed appunto delle GT3, dove correrà il “Dottore”.

Per Valentino Rossi si tratterà di un debutto assoluto su questa pista, con il serio obiettivo di partecipare alla 24 ore di Le Mans in futuro. Infatti, la BMW ha già realizzato una Hypercar, anche se più precisamente è una LMDh, che compete oggi in America e che arriverà a Le Mans e nel FIA WEC nel 2024.

La vettura si chiama M Hybrid V8, ed ha già ottenuto due secondi posti oltreoceano alla 12 ore di Sebring ed al Gran Premio di Long Beach, mettendo in mostra un buon livello di competitività. Il “Dottore”, qualche settimana fa, ha detto chiaramente che il test con questa vettura si farà presto, ma bisogna solo decidere quando e dove.

Per il FIA WEC sarebbe un colpaccio poter ospitare, nel proprio campionato, il nove volte campione del mondo del Motomondiale, che comunque sarà già presente quest’anno sulla pista de la Sarthe per assaggiare la magica atmosfera della gara più entusiasmante ed attesa di tutto l’anno.

La concorrenza è comunque di altissimo livello, visti i tanti team impegnati e l’altissimo livello dei piloti. A questo punto, non resta altro da fare che attendere la comunicazione del pilota che dividerà con lui l’abitacolo, mentre è stata annunciata anche una livrea speciale che caratterizzerà la sua BMW. L’attesa sale a mille per questo evento.