Valentino Rossi spiazza tutti: che stoccata alla MotoGP di oggi

La carriera di Valentino Rossi in MotoGP è terminata, e negli ultimi giorni ha spezzato una lancia in favore della top class di quest’oggi.

La MotoGP vive un periodo di difficoltà che ha seguito l’addio di Valentino Rossi, con ascolti che sono diminuiti e tribute non più piene come è accaduto nell’ultimo ventennio. Tutto ciò era abbastanza prevedibile, visto che il “Dottore” aveva cambiato del tutto il modo di affrontare il motociclismo.

Il pilota di Tavullia è ora un pilota automobilistico, che gareggia nel Fanatec GT World Challenge a bordo di una BMW M4 GT3, gestita dal team WRT. La stagione non è partita bene, visto che a Monza è arrivato un mesto ritiro a causa di un problema tecnico che ha colpito l’auto tedesca che divide con Augusto Farfus e Maxime Martin.

Valentino Rossi aveva comunque un’auto competitiva, e non c’è altro da fare che mettere tutto insieme per ripresentarsi alle prossime tappe con buone speranza di ottenere dei grandi risultati. Inoltre, il “Dottore” continua a seguire da vicino la MotoGP, con la sua squadra che ha ottenuto la prima vittoria della storia in Argentina, grazie a Marco Bezzecchi.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale, infatti, è stato presente in quel di Jerez de la Frontera, dove ha festeggiato il successo del suo pupillo, ovvero Pecco Bagnaia, il quale ha dominato la scena con una prova da campione. Il pilota di Tavullia può essere molto soddisfatto.

Valentino Rossi, ecco le sue parole sulla MotoGP di oggi

Quando si parla di Valentino Rossi, l’attenzione mediatica è sempre alle stelle. La sua presenza nel paddock di Jerez de la Frontera è stata un’occasione per i media di confrontarsi con lui, affrontando vari argomenti. Nonostante il tempo che passa, il parere del “Dottore” è sempre quello più interessante da sentire se si parla di due ruote, ed anche stavolta le cose sono andate in questa maniera precisa.

Il pilota di Tavullia ha espresso il suo parere sulla MotoGP di oggi, in un’intervista concessa proprio in Spagna a “Motorsport.com“: “Quando arrivai io, successe una cosa curiosa, con molta gente che si avvicinò allo sport dopo che non lo aveva mai seguito nel passato. Credo che oggi i livelli del Motomondiale stiano tornando alla normalità, ovvero alla fase precedente al mio arrivo. Si cerca di creare una nuova formula come con la Gara Sprint per aumentare lo show, ma comunque, penso che il campionato vada bene in termini sportivi. Credo che seguire le gare sia molto emozionante, e ciò vale sia quando si segue in TV che dalle tribune“.

Valentino Rossi ha poi analizzato il confronto tra F1 e MotoGP, con il Circus che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale sul fronte della popolarità: “La F1 di oggi? Stanno seguendo la linea americana, un qualcosa di vicino all’NBA, che punta tutto sullo spettacolo. Ultimamente, sono stati raggiunti livelli di popolarità che fanno paura, tutti vogliono vivere e consumare questo prodotto. La MotoGP può seguire questa via, anche se non so come potrebbero farlo, ma il potenziale per riuscirci c’è tutto“.