Valentino Rossi, tutta la sua delusione dopo Monza: c’è però un aspetto positivo

La prima tappa del Fanatec GT World Challenge corsa a Monza ha visto Valentino Rossi costretto al ritiro. Ecco le sue parole.

Lo spettacolo del Fanatec GT World Challenge ha preso il via in questo fine settimana a Monza, con la 3 ore corsa sul tracciato brianzolo. Per Valentino Rossi è arrivato un triste ritiro, così come per i suoi compagni di vettura sulla BMW M4 GT3 del team WRT, la #46 condivisa con Augusto Farfus e Maxime Martin.

Un grande peccato, dal momento che questa macchina ha dominato del tutto la scena, piazzando la doppietta con il team Rowe Racing. Ad imporsi è stata la #98 di Philipp Eng, Marco Wittmann e Nicholas Yelloly, davanti alla #998 di Daniel Happer, Neil Verhagen e Max Hesse.

Questo è un qualcosa di positivo per le ambizioni di Valentino Rossi, ma ciò non toglie che il ritiro nella gara di casa resti una grande delusione, soprattutto vista la partenza dalla seconda posizione. Dopo poco meno di un’ora dal via, il “Dottore” ha commesso un errore alla Prima Variante mentre era terzo, per poi trovarsi costretto al ko quando è salito Farfus, che ha subito una foratura.

Valentino Rossi, ecco cosa è successo a Monza

La 3 ore di Monza non è di certo stata l’avvio che Valentino Rossi si poteva aspettare, ma va comunque detto che qualcosa di positivo da portarsi via dal tracciato lombardo c’è eccome. Infatti, il potenziale della BMW è altissimo, ed il “Dottore” dovrà cercare di limare al massimo gli errori.

Al termine della gara, in un’intervista riportata da “Motorsport.com“, il nove volte campione del mondo del Motomondiale ha analizzato quanto accaduto: “Per noi è stato un buon fine settimana, perché siamo andati molto forte già in prova confermandoci poi anche in gara. Purtroppo, durante il mio primo stint ho commesso un errore e sono andato lungo alla prima chicane, la macchina è andata in folle ed ho dovuto rimettere la prima marcia“.

Valentino Rossi ha poi aggiunto: “In seguito, è salito in macchina Augusto, ed a quel punto c’era ancora tanto da correre e potevamo comunque fare qualcosa di buono. Purtroppo, abbiamo forato una gomma che ci ha causato dei danni importanti. Per noi il ritiro è stato una brutta botta, un grande peccato perché avevamo un grande passo ed era alla nostra portata un gran bel risultato, che purtroppo è sfumato“.

Il “Dottore” ha concluso: “Credo di aver guidato bene, la vettura era molto veloce ed in macchina mi sono molto divertito. Quello che è mancato è stato il risultato finale, che è ovviamente molto negativo e deludente, ma dal punto di vista della guida e delle prestazioni è stato un buon avvio di campionato“.

Il pilota di Tavullia prova dunque a vedere il bicchiere mezzo pieno, ed è chiaro che con una BMW M4 GT3 così competitiva si possa solo sperare di fare di meglio. Il modello della casa tedesca è un gran passo in avanti, ed essendo ancora abbastanza nuova, pare avere grandi margini di sviluppo. Ora ci si attende una bella riscossa dalle prossime tappe.