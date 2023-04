MotoGP GP Spagna, FP2: Aleix Espargaró ed Aprilia al top, disastro per Bagnaia e Quartararo

Termina il venerdì di prove libere della MotoGP a Jerez de la Frontera, con Aleix Espargaró al top davanti a Vinales e Pedrosa. Male Bagnaia.

Una giornata davvero complessa da leggere quella delle prove libere del Gran Premio di Spagna della MotoGP, sul tracciato di Jerez de la Frontera. Il miglior tempo è andato ad un sorprendente Aleix Espargaró, che ha girato in 1’36”708 in sella alla sua Aprilia. Lo spagnolo ha preceduto di soli due millesimi il compagno di squadra Maverick Vinales, e va detto che i due della casa di Noale sono stati gli unici a migliorare in maniera sostanziale nel turno pomeridiano.

Infatti, le altissime temperature non hanno permesso grossi miglioramenti rispetto al mattino, tant’è che Dani Pedrosa con la KTM è terzo in 1’36”770, ovvero il tempo della mattinata, che lo tiene a 62 millesimi dal battistrada. Quarto tempo per la prima delle Ducati, quella del team Pramac con Jorge Martin in sella e comunque anche lui in difficoltà nel pomeriggio.

Quinto Jack Miller seguito da Johann Zarco e Miguel Oliveira, davanti ad Alex Marquez e Takaaki Nakagami. La top ten è completata da Luca Marini, e ciò significa che dal Q1 dovranno passare dei grandi nomi. Infatti, Pecco Bagnaia è solo tredicesimo, alle spalle del leader della MotoGP, vale a dire Marco Bezzecchi, con Fabio Quartararo sedicesimo davanti a Franco Morbidelli.

Tutti loro, assieme anche al resto della griglia, compreso Enea Bastianini, dovranno sudare e non poco per accedere al Q2, in una pista che ha messo in difficoltà la maggior parte dei ragazzi che sono scesi in pista. Di certo, il sabato di qualifica e della Sprint Race non farà mancare il divertimento.

MotoGP, in Q2 sia Bagnaia che Quartararo

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna della MotoGP si apre nel segno del gran caldo, con temperature in netto aumento rispetto al mattino che, ovviamente, non aiutano le prestazioni. Il miglior tempo al mattino è stato stampato da Dani Pedrosa, in sella alla KTM ufficiale per cui fa da Wild Card in questo week-end.

Hanno sofferto le Ducati ufficiali, con Pecco Bagnaia solo nono ed il rientrante Enea Bastianini in fondo al gruppone. Il turno pomeridiano vede subito scivolare a terra Iker Lecuona, il sostituo di Marc Marquez sulla Repsol Honda HRC, ed il suo lavoro non è di certo facile considerando che ora è abituato alla Superbike, e tornare in sella ad una MotoGP all’improvviso complica di molto le cose.

Esplode il motore della Ducati di Marco Bezzecchi, non una bella notizia per il leader del mondiale e per la casa di Borgo Panigale. In seguito, la classifica cambia poco, con Aleix Espargaró che va davanti con l’Aprilia, seguito dal compagno di squadra Maverick Vinales che si mette solo a due millesimi.

Restano fuori dalla top ten sia Pecco Bagnaia che Fabio Quartararo, entrambi in enorme difficoltà in questa giornata, così come lo stesso Bezzecchi che proprio non trova il feeling giusto su questo tracciato e che dovrà soffrire per passare al Q2. Alle ore 10:05 di domani la terza sessione di libere.