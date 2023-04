Quartararo ha voglia di impresa: le sue parole sono un monito ai rivali

Fabio Quartararo è scatenato ed il podio di Austin lo fa ben sperare. Ecco le sue prime parole nel fine settimana del GP di Spagna.

Il Gran Premio di Spagna è il quarto appuntamento stagionale per la MotoGP, e si correrà sul tracciato di Jerez de la Frontera. Lo scorso anno, da queste parti si impose Pecco Bagnaia, che firmò una splendida pole position per poi ottenere, in gara, la prima vittoria stagionale, subito davanti a Fabio Quartararo.

Il francese si è imposto due volte da queste parti, entrambe nel 2020, quando si corsero i GP di Spagna ed Andalusia nel mese di luglio, in quella stagione che fu rovinata dal Covid-19. All’epoca, “El Diablo” correva con il team Petronas e pareva il maggiore candidato alla conquista del titolo mondiale, salvo poi crollare strada facendo nel corso del campionato.

Quartararo arriva alla tappa di Jerez con un morale sicuramente diverso rispetto alle prime gare, visto che in quel di Austin è riuscito a prendersi il primo podio stagionale, riuscendo a chiudere terzo, dietro a Luca Marini con la Ducati ed anche alle spalle del vincitore Alex Rins sulla Honda LCR.

Va detto che nel podio ottenuto in Texas, oltre alle sue doti di guida, ha contribuito anche la grande serie di cadute e di defezioni, perché la Yamaha non è di certo la moto migliore in questo momento dell’anno. La M1 deve crescere ed anche in fretta, altrimenti la lotta mondiale resterà un miraggio, anche se il rider transalpino sembra crederci ancora.

Quartararo, ecco le sue aspettative per Jerez

La tappa di Jerez de la Frontera è una dei più amati dai piloti, e Fabio Quartararo può guardare con fiducia a questo fine settimana. Si tratta di uno dei tracciati più stretti che ci sono, e da queste parti la potenza non conta così tanto. Gli allunghi sono molto brevi, ed è quello il punto in cui la Yamaha paga maggiormente rispetto ai rivali.

Sono molti i tratti in cui è importante la percorrenza delle curve, quello che è sempre stato il segreto della casa di Iwata, anche se la Ducati ormai è divenuta il riferimento per ogni tratto delle varie piste. Il campione del mondo 2021 è comunque ottimista, ed ha subito parlato di obiettivo vittoria.

Ecco le parole di Quartararo: “Il fatto di essere riuscito a tornare sul podio ad Austin è stata una bella sensazione. Ovviamente c’è ancora molto da lavorare, ma già dal punto di vista delle partenze c’è stato un grande passo in avanti rispetto all’Argentina. Questo mi ha dato una bella amano per riuscire a raggiungere la terza piazza in gara. Credo che Jerez sia una buona pista per noi, di solito andiamo forte da queste parti, e credo che possiamo lottare per la vittoria. Credo sia chiaro che questo è l’obiettivo anche per quest’anno“.

Per “El Diablo” non sarà di certo facile riuscire a primeggiare, ma è bello vederlo così ottimista, visto che ultimamente notavamo il suo temperamento molto demotivato. Da adesso in poi ci si aspetta anche una riscossa tecnica della Yamaha, che non può continuare ad inseguire vista la sua storia.