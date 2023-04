MotoGP GP Spagna, FP1: clamoroso miglior tempo di Pedrosa, fatica Bagnaia

Le prime prove libere della MotoGP a Jerez de la Frontera vedono al top Dani Pedrosa e la KTM, mentre Bagnaia fa più fatica.

Quando c’è classe da vendere, non esiste età o lontananza dalle piste che tenga. La prova è arrivata in questa mattinata sul tracciato di Jerez de la Frontera, dove si sono disputate le prime libere della MotoGP valide per il Gran Premio di Spagna. Con un 1’36”770, il miglior tempo assoluto se lo è preso Dani Pedrosa, che gareggia come Wild Card del team ufficiale KTM in questo fine settimana.

L’ex Honda ha regolato tutti staccando di appena 34 millesimi la Ducati Pramac di Jorge Martin, dopo aver dominato quasi tutto il turno. Pedrosa si era infatti messo davanti sin dai primi minuti, per poi dare l’idea di cedere nel finale. Tuttavia, Dani ha poi trovato il colpaccio proprio sotto la bandiera a scacchi, senza dare scampo a nessuno.

Terzo tempo per Takaaki Nakagami con la Honda LCR, seguito dalla Ducati del Mooney VR46 Racing Team affidata a Luca Marini. Quinto Aleix Espargaró sulla prima delle Aprilia, davanti a Brad Binder ed Alex Marquez. Jack Miller è ottavo, seguito da Pecco Bagnaia sulla prima delle due Ducati ufficiali.

Il campione della MotoGP non ha mai trovato il feeling giusto, e sono nell’ultimo tentativo è riuscito ad infilarsi tra i primi dieci, con un distacco di oltre sei decimi dal battistrada. In pochi si sarebbero aspettati tale scenario, con Maverick Vinales che ha completato la top ten di questa mattina.

Ventiduesimo Enea Bastianini, che ha girato pochissimi, ma appare già chiaro che la forma giusta ed il feeling ideale, dopo l’infortunio, è ben lontano dall’essere trovato. Male anche Alex Rins, ovvero il dominatore di Austin, che è dodicesimo. Il leader iridato Marco Bezzecchi è quattordicesimo, dietro anche a Miguel Oliveira.

MotoGP, spaventoso il ritorno di Dani Pedrosa

La MotoGP va in pista in quel di Jerez de la Frontera per il quarto atto stagionale, il Gran Premio di Spagna. Con grande piacere, ritroviamo in pista Enea Bastianini, che dopo aver saltato le prime tre tappe per l’infortunio di Portimao nella Sprint Race è pronto a tornare a combattere.

In pista anche Dani Pedrosa che torna in MotoGP come Wild Card della KTM, e c’è da dire che si dimostra subito in forma. Per buona parte della sessione, infatti, lo spagnolo è rimasto in vetta, anche se c’è da dire che tutti i top hanno evitato di dare il massimo sino alla fine.

I tempi si abbassano infatti negli ultimi minuti, con Takaaki Nakagami che va davanti a tutti. La lotta è tra il giapponese ed Aleix Espargaró, ma poi arriva Jorge Martin a mettere tutti d’accordo con il miglior tempo, mentre Alex Marquez sale quinto con un buon quarto settore.

Spaventoso Pedrosa che con una zampata nel finale si rimette a dettare legge, al ritorno ufficiale in MotoGP. Lo spagnolo di casa KTM comanda la classifica, seguito da Martin e da Nakagami, uno scenario a dir poco incredibile ma che si è materializzato proprio in questi ultimi minuti. Alle 15 la seconda sessione di libere.