Bastianini si ritira? Arriva un annuncio che non fa ben sperare

Prima giornata di lavoro per Enea Bastianini dopo il lungo infortunio, con i tempi che sono ancora alti. Ecco le sue prime parole.

La giornata di Enea Bastianini non è di certo stata facile in quel di Jerez de la Frontera, visto che si è conclusa con un mesto ventesimo tempo, girando in 1’37”985, a ben oltre un secondo dai migliori e con sette decimi di ritardo da Pecco Bagnaia. L’accesso diretto al Q2 non è mai stato in ballo, ma c’è dell’altro a preoccupare il rider torinese.

Il “Bestia”, lo ricordiamo, ha dovuto saltare la gara domenicale di Portimao ed i completi week-end di Termas de Rio Hondo ed Austin per l’infortunio alla scapola, rimediato a causa del contatto con Luca Marini nella Sprint Race portoghese, di poco più di un mese fa. L’alfiere di casa Ducati ha avuto un approccio terribile e molto sfortunato con il team ufficiale, e la strada è tutta in salita.

Recuperare da un infortunio di questa gravità non è affatto facile, e la pista andalusa è una delle più difficili su cui gareggiare in queste condizioni. Infatti, soprattutto nei primi tre settori, c’è bisogno di forzare molto dal lato destro, e da questo punto di vista, Bastianini non può che risentirne.

Enea ha stretto i denti, ma le prestazioni sono ben lontane dall’essere competitive, ed inoltre c’è il serio rischio che possa rinunciare alla gara di domenica. Infatti, come potrete vedere dalle sue parole, fa molta fatica a completare uno stint di gara, ed a questo punto, niente è escluso.

Bastianini, ecco le sue parole dopo le prove libere

Enea Bastianini vive un inizio di stagione a dir poco terribile, e non sembrano esserci grosse speranze di poterlo vedere tra i protagonisti in questo week-end. Nelle dichiarazioni rilasciate al termine della seconda sessione di prove libere, il rider riminese ha addirittura parlato di una possibile rinuncia alla gara.

Ecco le sue parole: “Dal mio punto di vista, sarebbe molto bello proseguire il fine settimana, ma occorre essere realisti. Dopo 6 o 7 giri di pista inizio a faticare, quindi non è facile pensare di poter concludere il Gran Premio di domenica. Devo anche capire se vale la pena effettuare la Sprint Race, perché comunque, di punti se ne prendono molto pochi. Deciderò nella mattinata del sabato, farò il turno di prove libere e poi prenderò la mia decisione“.



Bastianini ha detto che non ha notato grossi miglioramenti rispetto al test con la Ducati Panigale V4 di lunedì scorso: “Le sensazioni che ho provato sono simili a quelle del test di lunedì scorso, anche se speravo che le cose potessero andare in maniera migliore. L’ultimo settore è quello che mi viene meglio, ma credo che, tutto sommato, le cose possano andare meglio in futuro, e per Le Mans non sarò proprio in forma, ma avrò più esperienza sulle spalle e credo che potrò dire la mia in maniera migliore“.

Il giovane talento ha poi concluso: “Questa pista non mi aiuta molto a girare, come detto, mi sento meglio nel tratto finale, quello dove non ci sono tante frenate a destra, e quindi posso andare meglio senza forzare troppo. Per quello che riguarda le prestazioni, ho stretto i denti perché sapevo che occorreva trovare un tempo, ma non posso di certo dirmi soddisfatto e felice“.