F1, GP Australia: cosa vedere, dove dormire e come raggiungere il circuito

Il terzo round del calendario di F1 in Australia si svolgerà domenica 2 aprile. Ecco una guida perfetta per il vostro viaggio nella terra dei canguri.

Dopo le tappe in Bahrain e Arabia Saudita il circus si sposterà in Australia, sul bellissimo tracciato di Albert Park. Nel 2022 la Ferrari fece la voce grossa con il grand chelem di Charles Leclerc. Per ora il monegasco ha avuto un inizio sfortunato, ma vorrà riscattarsi su uno dei suoi tracciati preferiti.

Per i tifosi della Scuderia modenese è l’occasione di sostenere il giovane che è partito ad handicap nel 2023. Max Verstappen, ritiratosi nella scorsa edizione per un problema tecnico, è il grande favorito. Per i fan della F1 è la chance di visitare uno dei Paesi più belli del mondo. La prima edizione all’Albert Park venne effettuata nel 1996, mentre prima in Australia si gareggiava ad Adelaide. Il primo storico trionfo andò alla Williams di Damon Hill.

Il primo successo della Scuderia Ferrari è datato 1999 con Eddie Irvine. Michael Schumacher ha conquistato l’edizione 2000, 2001 e 2002, mancando la vittoria nel 2003 ma ripetendosi sul primo gradino del podio nel 2004. La Ferrari si aggiudicò anche l’edizione 2007, con Kimi Raikkonen al debutto con la Rossa. Nell’era ibrida della F1, invece, Mercedes e Ferrari si sono dati battaglia. Nel 2017 e nel 2018 salì sul primo gradino del podio Vettel, mentre Hamilton ha conquistato ben 8 pole position e ha vinto in due occasioni.

Il primatista assoluto sul tracciato australiano rimarrà, anche stavolta, il Kaiser. Vettel, fermo a 3, si è ritirato al termine della scorsa annata. La Ferrari è la squadra che ha tagliato il traguardo al primo posto più volte. Le edizioni 2020 e 2021 non si sono corse a causa della pandemia. Per Sargeant e Piastri sarà la prima volta in assoluto in F1. La pole position sarà importantissima perché a Melbourne non è facile sopravanzare.

Australia, caratteristiche del circuito

La pista di Albert Park è elaborata su delle strade perimetrali dell’omonimo lago. Generalmente avviene il transito dei normali veicoli. Il tracciato originario è lungo circa 5,278 km. Il layout determina un alto carico aerodinamico, vi sono tantissime curve e un rettilineo principale dove si superano, abbondantemente, i 300 km/h. Le curve sono dedicate a Jones, Brabham, Clark, Hill, Stewart, Ascari e tanti altri campioni.

Nel 2021 è stata allargata la pit lane e ci sono state modifiche per rendere il tracciato più rapido. I tempi sul giro si sono abbassati di diversi secondi. Sfruttando il periodo pandemico hanno fatto dei lavori su alcune curve, come la l’undicesima nel terzo settore, che è stata allargata in entrata. La pista presenta adesso una lunghezza di 5278 m e si snoda attraverso 14 curve, 9 a destra e 5 a sinistra.

Il nuovo record sul giro in gara appartiene a Charles Leclerc che, nel 2022, ha fermato il cronometro sull’1:20.260. In qualifica il monegasco ha segnato un 1’17″868. Un tempo non più paragonabile a quello segnato dal Barone Rosso nel 2004. Il tracciato ha subito delle modifiche che hanno sfalsato i primati storici.

F1, come raggiungere il tracciato

I fan che vorranno assistere al terzo appuntamento di F1 il prossimo 2 aprile dovranno recarsi con un tram al tracciato. I servizi, dal centro di Melbourne, sono frequenti durante i weekend del Gran Premio e gratuiti per gli appassionati. I tram sono molto affollati al termine della corsa, soprattutto subito dopo il GP. La cosa migliore è sempre far defluire un po’ di gente.

I tram collegano il centro città e St Kilda, fermandosi lungo il circuito nel percorso. I tram partono fuori dalla stazione ferroviaria di Flinders Street su Swanston Street a intervalli di un paio di minuti massimo durante le ore di punta. I tram su questo percorso terminano a St Kilda e poi tornano al centro della città, quindi sono perfetti anche per i fan che soggiornano vicino alla spiaggia.

I tram GP Express della metropolitana si dirigono verso i gate 1 e 2 da Spencer Street, ogni 1-3 minuti nelle ore di punta durante il fine settimana. Dalla stessa posizione all’angolo tra Spencer Street e Collins Street, i tram GP Express di Clarendon Street viaggiano verso i gate 3 e 4 a intervalli di 1-5 minuti durante le ore di punta durante il fine settimana. In alternativa vi sono anche taxi, gli autisti uber o le navette. I migliori hotel presentano il servizio, ma va prenotato con largo anticipo.

Il noleggio di un’auto di medie dimensioni costa circa $ 50-100 dollari al giorno. I prezzi dei tagliandi per assistere al GP variano molto in base al numero di giorni e al tipo di pacchetto scelto. Vi sono biglietti costosissimi nel Paddock Club con la Pit Walk. Naturalmente vi sono posti sulle tribune da 400 dollari in su per i comuni mortali. Il ticket più economico vi verrà a costare 250 dollari ed è nel parco. Date una occhiata al sito internet: www.grandprix.com.au.

Cosa far e vedere a Melbourne

Partiamo dall’Albert Park Lake. Sulla sponda occidentale si trova il Melbourne Sports Centres, dove si possono praticare quasi tutti gli sport del mondo, sci escluso. E’ un punto di ritrovo per i giovani e non a caso è diventato location del GP. Uno dei luoghi di culto del centro è la Fed Square e la stazione di Flinders Street. Fed Square, abbreviazione per Federation Square, è uno dei luoghi più vivi di tutta Melbourne.

Un museo unico nel suo genere a Melbourne è l’ACMI, ovvero l’Australian Centre for the Moving Image, il museo nazionale australiano della screen culture. Fate un salto alla St Paul’s Cathedral, l’Eureka Sky Deck, l’osservatorio panoramico più suggestivo della città e la zona di St Kilda dove c’è il Botanical Gardens. Se viaggiate in famiglia un salto al Sea World e allo Zoo è immancabile.

Australia, dove alloggiare a Melbourne

La città australiana offre accomodation per tutte le tasche. La zona di St Kilda è perfetta per chi vuole risparmiare e ritrovarsi nel magico ambiente dei giovani backpacker. Le strutture più economiche nel periodo del Gran Premio potrebbero essere prese d’assalto dai fan. Occorre muoversi con largo anticipo. Non dimenticate che a prescindere da quale e quanto siano accoglienti gli hotel che sceglierete, è l’atmosfera a rendere memorabile il luogo.

Melbourne è piena di Grand Hotel di lusso come il Crown Towers, il Prima Luxury Stays e il Ritz-Carlton. Sono strutture costosissime ma ricche di confort. La maggior parte degli hotel di lusso offre un servizio di trasporto da e per l’aeroporto. Ci sono comunque anche altre strutture, attorno alle 3 stelle, che in base alle valutazioni degli utenti sono valide e centrali. Melbourne offre un ampio ventaglio di possibilità in base alle vostre tasche. Ora che sapete tutto dovrete solo prenotare il vostro volo aereo. Nel periodo della gara ci vogliono minimo 1300 euro a/r da Roma o Milano per la città australiana.