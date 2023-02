F1, Newey snobba la Ferrari: ecco il rivale a sorpresa della RB

Il geniale progettista della Red Bull Racing, Adrian Newey, ha dato un nome inaspettato. La potenziale sorpresa dell’annata 2023 potrebbe non essere la Ferrari.

La 74esima stagione del campionato del mondo di F1 è iniziata con una sola certezza. La Red Bull Racing, campione del mondo costruttori, pare non aver mai smesso di girare in pista. La RB19 sembra essere una vettura con pochi difetti, degna erede di una wing car che nel 2022 ha collezionato la bellezza di 17 vittorie su 22 Gran Premi.

Di sicuro molti trionfi sono arrivati a causa di errori della Scuderia Ferrari, dato che molte gare sono state distrutte per errori tecnici e strategici. Charles Leclerc avrebbe potuto vincere qualche corsa in più, ma la sostanza non sarebbe cambiata. La Red Bull Racing ha preso il posto in F1 della Mercedes. Quest’ultima ha dominato in lungo e in largo per otto anni nell’era turbo ibrida, ma non aveva mai vinto un numero simile di appuntamento in una singola stagione.

Al di là delle Sprint Race, nessuno era stato in grado di vincere 15 corse, nemmeno Michael Schumacher ai tempi della Ferrari e Sebastian Vettel nei quattro anni di gloria in Red Bull Racing. Max Verstappen sta riscrivendo i record della F1 ed è aiutato da una squadra fenomenale. Tra gli elementi di spicco della casa austriaca c’è Adrian Newey. Il progettista inglese ha fatto le fortune di tanti team nella sua carriera, ma in Red Bull Racing si è consacrato. Max Verstappen snobba Hamilton e Schumacher: i fan restano a bocca aperta.

L’ultima sua genialata è stata la RB18. La prima auto ad effetto suolo della casa con sede a Milton Keynes è stata un portento. Risolti alcuni inconvenienti tecnici iniziali e alleggerita, la monoposto austriaca è risultata imprendibile. Nel 2022 ci sono state sfide avvincenti, almeno nella prima parte di stagione. Se, invece, dovrebbero essere confermati i problemi di rimbalzo ad alte velocità sulla SF-23, con conseguenti degradi delle gomme, vi sarebbe poco da stare sereni.

Newey e vera rivale della Red Bull

L’erede della RB18 è sembrata un’auto pronta a demolire la concorrenza. Nei test in Bahrain, non solo hanno confermato la solita affidabilità, ma hanno anche dimostrato di non usurare le mescole. Hanno tenuto nascosto il nuovo progetto tecnico nella presentazione newyorkese, per poi calare l’asso nel momento decisivo. Nel primo giorno del Bahrain Max Verstappen ha percorso una quantità impressionante di giri, senza accusare alcun tipo di problema.

Sulle colonne di GPBlog è emersa una previsione clamorosa su un altro team di F1. David Croft ha parlato con Adrian Newey nel paddock di F1 e ha ottenuto una confessione straordinaria. Mercedes e Ferrari? Ovviamente sarebbero da tenere sotto osservazione, ma sarebbe l’Aston Martin una potenziale rivale della Red Bull Racing.

La squadra del magnate Stroll ha investito una grossa cifra per potersi accaparrare Fernando Alonso. Quest’ultimo, apparentemente, ha fatto un passo indietro ma secondo Newey la squadra inglese avrebbe un asso nella manica. Il progettista della Red Bull Racing ha un’alta considerazione del suo ex collega Dan Fallows, che ora è il direttore tecnico dell’Aston Martin. La verdona ha avuto subito dei problemi nella prima sessione mattutina dei test in Bahrain. Verstappen re della F1: ecco il dato in cui è già “campione del mondo”.

Drugovich, sostituto dell’infortunato Stroll dell’Aston Martin, si è fermato in curva 4. E’ stata esposta la bandiera rossa per rimuovere la vettura e i test si sono fermati. Sono ripresi alle 8.30 ora italiana, ma dopo un’ora il driver ha potuto testare senza patemi l’AMR23. Drugovich si candida a esordire in F1, considerato il guaio ai polsi che si è procurato Lance Stroll in bicicletta. Fernando Alonso si è alternato con il vincitore nel 2018 dell’Euroformula Open e nel 2022 del campionato di Formula 2. Risulterebbe abbastanza clamoroso rivedere il fenomeno di Oviedo in lizza per le prime posizioni, nella mischia tra Mercedes e Ferrari.