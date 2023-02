Verstappen re della F1: ecco il dato in cui è già “campione del mondo”

Neanche si sono accesi i motori che già c’è la classifica dei guadagni dei piloti di F1 per questo 2023. E se Verstappen è in testa, ecco qualche sorpresa.

Dopo al presentazione delle squadre e delle nuove monoposto, la F1 è pronta ad accendere i motori per i test pre-stagionali, prima del via del Mondiale 2023. C’è grande attesa per capire se la Red Bull sarà ancora davanti a tutti e quale sarà il livello di Ferrari e Mercedes, le due inseguitrici che sperano con il lavoro fatto in inverno di aver colmato il gap con gli avversari. E proprio il team campione del mondo con Max Verstappen spera di avere ancora dalla sua un certo margine, anche perché con la penalizzazione dovuta al budget cap avrà meno tempo dei rivali per sviluppare la monoposto in galleria del vento.

Ma intanto, in attesa che le vetture comincino a girare per i primi test, si guarda ai piloti di F1 per capire quali saranno i loro guadagni nel 2023. Ad oggi di sicure ci sono poche cose. A partire da quanto hanno dovuto sborsare Verstappen e soci per correre quest’anno nel Circus. La FIA richiede infatti una certa cifra di iscrizione, che è di 10.400 euro per pilota, più un extra di 2.100 euro per ogni punto guadagnato in classifica nella stagione precedente.

Di sicuri poi ci sono gli stipendi che i piloti prendono dai team, ma poi le cifre reali sono sempre molto diverse, perché dipendono dai bonus acquisiti ma anche da altri fattori come pubblicità e altri contratti. Forbes alla fine dello scorso anno ha stabilito una classifica, che vede Verstappen leader con uno stipendio di 40 milioni di dollari e un bonus di 20, con Lewis Hamilton alle sue spalle con 55 milioni solo per quanto riguarda lo stipendio di Mercedes, mentre al terzo posto Fernando Alonso con 30 milioni. Solo quinto Charles Leclerc (12 milioni di dollari e 11 di bonus), dietro anche a Sergio Perez.

Piloti F1, i guadagni possibili nel 2023

Ma nel 2023 le cose dovrebbero cambiare. Secondo le stime di RacingNews365, davanti a tutti rimane Verstappen con 55 mln davanti ad Hamilton (35 mln), ma a fare un bel salto in avanti è proprio Leclerc, con il campione della Ferrari a 24 mln di dollari, che è un bell’andare se consideriamo che al suo primo anno in F1, in Alfa Romeo, guadagnava (dati Forbes) 120 mila euro.

Al quarto posto a 20 milioni Lando Norris, che spera di fare il salto di qualità quest’anno con la McLaren, che precede l’altro ferrarista Carlos Sainz Jr, che guadagnerà almeno 12 milioni, già più degli 8 messi in tasca nel 2022 (oltre a 7 di bonus). Crollo invece per Perez, fermo a 10 milioni e che è davanti a Valtteri Bottas (stesso guadagno) e George Russell (8 mln), con l’inglese spera con una stagione al top di far lievitare in maniera decisa. Decisamente più già Alonso, che è sceso a 5 milioni di dollari con il passaggio in Aston Martin, mentre in coda troviamo tutti i debuttanti, da Oscar Piastri e Nyck de Vries, passando per Logan Sargeant e a sorpresa Yuki Tsunoda, fermo ancora in fondo alla classifica.

LA CLASSIFICA

$ 55 milioni – Max Verstappen (Red Bull)

$ 35 milioni – Lewis Hamilton (Mercedes)

$ 24 milioni – Charles Leclerc (Ferrari)

$ 20 milioni – Lando Norris (McLaren)

$ 12 milioni – Carlos Sainz (Ferrari)

$ 10 milioni – Sergio Perez (Red Bull)

$ 10 milioni – Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

$ 8 milioni – George Russell (Mercedes)

$ 6 milioni – Esteban Ocon (Alpino)

$ 5 milioni – Pierre Gasly (Alpino)

$ 5 milioni – Kevin Magnussen (Haas)

$ 5 milioni – Fernando Alonso (Aston Martin)

$ 3 milioni – Alex Albon (Williams)

$ 2 milioni – Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

$ 2 milioni – Lance Stroll (Aston Martin)

$ 2 milioni – Nico Hulkenberg (Haas)

$ 2 milioni – Oscar Piastri (McLaren)

$ 2 milioni – Nyck de Vries (AlphaTauri)

$ 1 milione – Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

$ 1 milione – Logan Sargeant (Williams)