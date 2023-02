F1, chi sono i favoriti nel 2023? Arriva la risposta dei bookmaker

Il mondiale di F1 targato 2023 si preannuncia davvero molto combattuto. Ecco chi è dato come favorito e chi può essere una sorpresa.

L’hype è alle stelle per l’avvio della nuova stagione di F1, al quale sono rimaste meno di due settimane. Tra poche ore scatteranno i test sul tracciato di Sakhir, dove ormai già da qualche anno viene effettuata la “sgambata” di tre giorni prima di andare ad affrontare il vero e proprio week-end di gara.

La Ferrari è la vettura che vuole sfidare la Red Bull, ed attorno alla nuova SF23 c’è grande attesa. La stessa cosa è valida anche per la RB19, ovvero l’unica monoposto di questa stagione di F1 di cui non conosciamo ancora le forme. Alla presentazione di New York era infatti stata portata la vecchia vettura, e lo shakedown di Silverstone è stato svolto senza mostrarne le forme con precisione.

Il team di Milton Keynes ha sviluppato un concetto vincente per quello che si può capire dai pochi fotogrammi emersi, ma è chiaro che ormai occorre aspettare queste ultime ore che ci separano dal semaforo verde di Sakhir per poter apprezzare al meglio la nuova creatura di Adrian Newey, che di sicuro non deluderà gli amanti della tecnica.

La Mercedes è invece un mistero, visto che la nuova freccia nera, colorata in questo modo sia per risparmiare peso che per omaggiare il trentennale del ritorno nel Circus di questo marchio, avvenuto nel 1993 con una Sauber dipinta proprio di nero, ha stupito per alcuni suoi concetti davvero curiosi, ma che hanno lasciato dei dubbi sulla loro funzionalità.

Toto Wolff ha già detto che la vettura potrebbe cambiare molto dopo le prime gare, e non ci è dato sapere se si tratterà di una rivoluzione simile a quella che vedemmo lo scorso anno prima del via del mondiale. Nel frattempo, sono arrivate le quote dei bookmakers sulla nuova stagione.

F1, prevista una battaglia serrata nel mondiale 2023

Il mondiale di F1 sta per ripartire, ed è tempo anche per i bookmakers di iniziare a dare le quote per coloro che saranno i favoriti. Gli esperti di WilliamHill hanno quotato come uomo da battere Max Verstappen, ma c’è da dire che ci saremmo stupiti del contrario visto che si tratta del due volte campione del mondo, dominare assoluto della passata stagione.

L’olandese è dato ad 1,83, e non è seguito da un pilota della Ferrari, ma da Lewis Hamilton. Considerando il 2022 disastroso suo e della Mercedes, il sette volte campione del mondo della F1 è sorprendentemente dato come maggior sfidante di Super Max, ed è quotato a 4,33 dai bookmakers.

Terzo Charles Leclerc che è posizionato a quota 5, seguito da George Russell quotato a 7,50. Molto lontano Carlos Sainz che è stato dato a 23. La Red Bull è la favorita per la corsa ai costruttori con una quota di 2,10, seguita dalla Mercedes a 2,37 e dalla Ferrari che chiude la sarabanda dei top team a quota 5.

Quest’anno si aggiunge anche una curiosa novità, relativa alla squadra che chiuderà in ultima posizione tra i costruttori. Come favorita viene data ad 1,40 la Williams, ultima per tre volte negli ultimi quattro campionati, mentre la Haas si piazza a quota 3. Il team di Gunther Steiner ha chiuso in fondo nel 2021, quando non conquistò neanche un punto, esattamente come la squadra fondata da Sir Frank nel 2020.

La speranza della Ferrari è che i pronostici vengano ribaltati, anche perché va detto che queste quote potranno cambiare diverse volte. Infatti, le monoposto non sono scese in pista neanche per i test, che scatteranno in Bahrain tra poche ore, visto che stiamo parlando di giovedì 23 febbraio.

Tra poco più di una settimana si andrà in pista per le prove libere del Gran Premio, e sul tracciato di Sakhir inizieremo a capire quelli che sono i valori in campo. La Ferrari parte con la solita missione di riportare in Italia il mondiale, ma Red Bull e Mercedes non staranno di certo a guardare. Un inverno di lunghe attese è ormai giunto al termine.