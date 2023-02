Mercedes, cambia già tutto sulla F1 W14? Ecco cosa faranno all’auto

La Mercedes ha da poche ore tolto i veli alla nuova F1 W14, e Toto Wolff ha fatto capire che la vettura potrà cambiare molto in futuro.

Tanta voglia di far bene in casa Mercedes, squadra che ha dominato l’era ibrida della F1 e che ora deve andarsi a prendere il riscatto dopo un 2022 da incubo. Lo staff tecnico diretto da Mike Elliott, nel quale, quest’anno, è tornato prepotentemente anche James Allison, vuole dare un colpo di spugna al passato, e lo fa con una freccia nera che incute timore soltanto al vederla.

La nuova creatura di George Russell e Lewis Hamilton è pronta a dar battaglia, con due piloti che sono sicuramente tra i più forti in circolazione, come hanno avuto modo di dimostrare in tante occasioni. L’ex Williams si è detto super-motivato per questa nuova stagione, ma la stessa cosa vale per il nativo di Stevenage, che attende l’appuntamento con la vittoria da un anno e tre mesi.

L’ultima affermazione di Hamilton risale al Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2021, week-end in cui mise a referto anche la sua ultima pole position. Stiamo parlando del 4 e del 5 dicembre di quell’anno, e da quel momento in poi la luce si è spenta del tutto. La Mercedes non lo ha di certo aiutato fornendogli una monoposto che non era competitiva, ma che Russell ha saputo sfruttare meglio di lui.

Da un campione della sua portata e della sua esperienza è ora lecito attendersi un passo in avanti notevole, e la F1 W14 gli ha ridato quel nero che tanto ha amato pochissime stagioni fa. L’obiettivo dichiarato è quello di lottare per il titolo mondiale, e sappiamo quanto il team di Brackley non parli mai a caso, ma solo su solide certezze.

Mercedes, Toto Wolff annuncia grandi cambiamenti

La Mercedes non ha avuto un debutto facilissimo, visto che, subito dopo la presentazione, si è andati subito in pista per lo shakedown di Silverstone. Tuttavia, alcune fonti hanno parlato di qualche guaio alla power unit che dava problemi in fase di accensione, motivo per il quale è stata inviata a Brixworth, dove vengono prodotte, per fare dei controlli.

Il team di Brackley ha deciso per un lavoro simile a quello della Ferrari, effettuando un breve shakedown nel giorno della presentazione, per poi fare il vero e proprio filming day di 100 chilometri 24 ore dopo. George Russell e Lewis Hamilton sono tornati in pista al giovedì e non ci sono stati guai, ma è chiaro che siamo solo alle prime schermaglie.

Toto Wolff è apparso determinato e voglioso di riscatto nel giorno dell’unveiling ufficiale, e siamo sicuri che, conoscendolo, non tollererebbe un altro fallimento. La coppia di piloti, facendo un mix, è probabilmente la migliore in assoluto, con un sette volte campione del mondo affiancato ad uno dei più forti giovani in circolazione.

Il manager austriaco, in sede di presentazione, ha già anticipato qualcosa di interessante riguardo alla nuova Mercedes: “Dopo le primissime gare, potrebbero cambiare tante cose sulla nostra vettura. Vedremo come andremo, vogliamo lottare per le prime posizioni, e questa è una cosa che richiede tanto impegno ed un ottimo lavoro di squadra. Abbiamo sofferto lo scorso anno, la macchina però poteva essere competitiva, solo che non siamo riusciti a dimostrarlo“.

Il team di Brackley, lo scorso anno, presentò una vettura abbastanza tradizionale, per poi portarla in pista nei testi di Barcellona. Poche settimane dopo, in Bahrain, debuttò il concetto no sidepods, che secondo le indiscrezioni avrebbe dovuto dare un vantaggio di circa un secondo al giro sulla versione base.

In realtà, la pista diede dei riscontri nettamente differenti rispetto al simulatore, ed il concetto si rivelò un disastro a causa del porpoising, migliorando nella seconda parte della stagione. Stando alle parole di Wolff, in Bahrain e nelle prime tappe extra-europee vedremo in pista la F1 W14 vista in queste ore, ma già in Europa le cose andranno a cambiare in maniera importante, in base anche ai risultati.