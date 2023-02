F1, annuncio clamoroso della Red Bull: ecco cosa potrebbe accadere

La Red Bull è il punto di riferimento per l’intera F1 dopo i titoli vinti lo scorso anno, ma c’è una novità importante. Ecco cosa accadrà.

Il mondiale di F1 targato 2023 sta per partire, con le prove libere del Gran Premio del Bahrain che prenderanno il via tra esattamente due settimane. Occorrerà attendere solo sette giorni, invece, per vedere tutte le nuove monoposto in pista per la prima volta, visto che il 23 di febbraio, ovvero giovedì prossimo, scatterà il semaforo verde per i test di Sakhir.

Solo in quel momento vedremo chiaramente le forme della nuova Red Bull RB19, visto che nel filming day di Silverstone si è capito davvero poco. Esattamente come lo scorso anno, il team di Milton Keynes ha deciso di tenere tutto top secret, facendoci apprezzare solo in parte la nuova monoposto.

Il mondo della F1 attende di capire realmente il lavoro fatto dallo staff diretto da Adrian Newey sotto il profilo tecnico, e c’è da dire che qualcosina si è già intravisto. Le principali novità sembrano riguardare la zona del muso, che appare più rialzato e lungo, ma è chiaro che dalle immagini che abbiamo potuto visionare si è capito davvero poco. La zona delle pance è invece una logica evoluzione del concept che ha dominato la scorsa stagione.

Nel frattempo, Christian Horner ha parlato in un’intervista del ruolo attuale dello stesso Newey, da sempre una spina nel fianco per i tifosi della Ferrari e per tutti i team rivali. Il geniale tecnico britannico, infatti, pare avere un ruolo diverso rispetto al passato, ma non per questo è meno presente sui suoi strepitosi progetti.

F1, Christian Horner parla di Adrian Newey

Il mondo della F1 si è dovuto inchinare nuovamente ad Adrian Newey nel 2022. Il vulcanico progettista britannico ha fatto un capolavoro, permettendo a Max Verstappen di dominare la scena nella prima stagione della nuova era del Circus cone le monoposto che sono tornate a sfruttare l’effetto suolo.

Nel corso di un’interessante intervista concessa ad “Auto Motor und Sport“, Christian Horner, il team principal della Red Bull, ha parlato del fatto che Newey è meno concentrato sul progetto legato al Circus in questi ultimi tempi rispetto al passato, ma grazie alle sue conoscenze riesce a seguire più vetture nello stesso momento.

Ecco le sue parole: “Adrian ha fatto un passo indietro rispetto alle sue responsabilità quotidiane in F1 negli ultimi anni. Ora divide il suo tempo tra Red Bull Advanced Technologies ed il reparto che si occupa della massima formula. Ovviamente, lui è una sorta di enciclopedia a livello di conoscenze e nel frattempo anche il team tecnico ha fatto un passo avanti sotto la guida di Pierre Wache, il direttore tecnico della Red Bull, insieme ad Enrico Balbo, ovvero il responsabile dell’aerodinamica, Ben Waterhouse che si occupa delle prestazioni e Craig Skinner, responsabile del design“.

Horner è orgoglioso del suo gruppo di lavoro, ed ha sottolineato come la Red Bull non sia mai stata a livelli così alti in passato: “Penso che ora abbiamo il team tecnico più forte della nostra esistenza e questo consente ad Adrian di avviare anche altri progetti, come il Valkyrie ed ovviamente la RB17, la nostra Hypercar. Lui è ancora molto coinvolto in tutto, ma non più su base giornaliera“.

Ricordiamo che gli ultimi anni di Newey non sono stati facili, visto che nel 2021 fu coinvolto in un terribile incidente in bicicletta che lo costrinse ad un lungo ricovero, stando lontano dalle piste e dal muretto. Proprio per questo motivo, lo vediamo sempre con un berretto sulla testa, cosa a cui prima non eravamo abituati, forse per coprire i postumi della sua caduta.

Nonostante questo, l’ingegnere britannico continua a sfornare dei veri e propri capolavori, come il design della Red Bull dello scorso anno che è stato copiato da gran parte della concorrenza in questo inizio di 2023. La RB19 ha mosso i primi passi in questi giorni, e siamo convinti che sarà nuovamente la monoposto di riferimento.