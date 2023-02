Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio si rifà il look: ecco come sarà

L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio si rifà il look grazie ad un nuovo facelift, che oggi vi andremo a mostrare. Ecco come cambia il Suv.

Uno dei marchi che è sempre più attenzionati dalla stampa e dai fan è ovviamente l’Alfa Romeo, la casa del Biscione di proprietà del gruppo Stellantis da ormai diversi anni. La holding multinazionale olandese vuole puntare sul rilancio del marchio dopo un ultimo decennio molto complicato, e la strada prescelta è quella dell’elettrificazione.

Per il 2024 è attesa la prima EV della gamma, che stando alle indiscrezioni sarà un B-Suv, che in precedenza si sarebbe dovuto chiamare Brennero, ma che in seguito ha cambiato denominazione, anche se quella ufficiale non è ancora nota. La casa di Arese, inoltre, ha già annunciato da qualche mese che non ci saranno più nuove versioni della Stelvio o della Giulia a motore termico, ma anche loro, dal 2025 in avanti, saranno totalmente elettrificate.

La strada è molto chiara, ed i fan sperano di rivedere almeno qualcosa dal fronte motorsport. Negli ultimi giorni, vi abbiamo parlato delle dichiarazioni del CEO Jean-Philippe Imparato, il quale è intenzionato a riportare l’Alfa Romeo in F1 con un team vero e proprio oppure nel mondiale endurance ed alla 24 ore di Le Mans.

Da qualche tempo, ci sono voci che parlano di un possibile progetto LMDh con il marchio del Biscione, e sarebbe davvero fantastico se alle rientranti Ferrari e Lamborghini si aggiungesse anche un’altra casa italiana, ricca di storia sia nel mondo dell’automotive che nelle corse automobilistiche. Per il momento però, occorre restare concentrati sul mercato e sui modelli che verranno, visto che di ufficialità non ne abbiamo ancora.

Negli ultimi giorni, sono andati in scena i test sul Suv Stelvio Quadrifoglio in versione 2023, che avrà diversi ritocchi nel frontale ed anche a livello di meccanica e di abitacolo. Le immagini hanno già attirato la curiosità dei fan, che non vedono l’ora di vederla disponibile sul mercato. Ecco in cosa cambia il crossover della casa del Biscione.

Alfa Romeo, la Stelvio Quadrifoglio si rifà il look nel 2023

Il 2023 è un anno carico di novità per il settore automotive, nella speranza di una ripresa viste le grandi difficoltà con cui si sono conclusi gli scorsi 12 mesi. L’Alfa Romeo ha da poco presentato i restyling della Giulia e del Suv Stelvio, ma per quanto riguarda questo veicolo le novità non sono ancora terminate, visto che per il 2023 è atteso il famoso facelift.

A cambiare saranno soltanto pochi dettagli, come i fari anteriori ed alcuni inserti della carrozzeria. La fanaleria sarà totalmente a tecnologia LED, con le forme che andranno ad ereditare quelle della Tonale, la prima auto ibrida prodotta dalla casa del Biscione che è stata presentata da ormai un anno.

Il posteriore non sarà soggetto a modifiche, e questo è possibile affermarlo perché già nelle prime foto spia non erano apparse delle camuffature in quella zona. Sono attese anche delle differenti tinte, così come i cerchi in lega, ma anche per gli interni qualcosa dovrebbe cambiare rispetto alla Quadrifoglio precedente.

Sono attese delle modifiche che riguardano la parte elettronica sul fronte della meccanica, ed anche sterzo e sospensioni sono stati soggetti a revisioni. Dal posteriore, come potrete vedere dal video postato in basso che è stato caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, è facile individuare i ben quattro terminali di scarico, due per lato, che sono stati piazzati su questa vettura.

L’obiettivo è chiaramente quello di aumentarne la sportività, ed anche il sound ha beneficiato di questo cambiamento. Secondo quelle che sono indiscrezioni, il motore V6 da 2,9 litri dovrebbe restare invariato. Il modello biturbo rimarrà spinto da ben 510 cavalli, mentre i 540 cavalli dovrebbero restare soltanto sulla Giulia GTA e GTAm, che saranno i più potenti di tutta la gamma.

Per quello che riguarda, invece, il prezzo, c’è da attendersi che resti a tre cifre. La vecchia versione partiva da un prezzo di listino di ben 109.000 euro, e non è da escludere che la nuova creatura di casa Alfa Romeo conosca un ritocco verso l’alto viste quelle che sono ormai le spese odierne, oltre che la grande crisi del settore che nel 2023 ha toccato dati davvero allarmanti.

Nel video che vi abbiamo postato, potrete farvi un’idea del facelift dello Stelvio Quadrifoglio in versione 2023, l’ultima di questa generazione a motore termico. Come detto in precedenza, la Stelvio e la Giulia saranno solo full electric nella loro prossima serie, e così varrà anche per le varianti più sportive. Il futuro è già arrivato, anche se non siamo certi che i fan ne saranno così contenti.