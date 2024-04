Quanto costa fare 100 Km con un’auto ad idrogeno: il dato inaspettato

Oggi vi parleremo di una curiosità che riguarda un’auto ad idrogeno, e la spesa che occorre fare per fare 100 km su questo mezzo.

Il mondo delle quattro ruote, al giorno d’oggi, è alla costante ricerca di una mobilità sostenibile, che possa fare meno male al pianeta, e le auto elettriche sono state viste dai vertici, sia politici, che dei vari marchi, come l’elemento perfetto per tagliare le emissioni. Tuttavia, le loro vendite procedono a rilento ed i prezzi di acquisto continuano a non scendere, cosa che ha portato diversi costruttori a valutare anche alternative che potessero essere valide, ma al momento, non ce ne sono.

Infatti, si parla molto di auto ad idrogeno, ma secondo alcuni studi, non possono essere considerate una strada percorribile, dal momento che i prezzi sarebbero ancor più elevati rispetto alle elettriche, ed inoltre, sul fronte delle infrastrutture c’è un notevole ritardo. Al giorno d’oggi, dunque, è impossibile pensare all’idrogeno come una soluzione, ed ora vi daremo però un dato molto interessante su questa tecnologia.

Auto, ecco quanto costano 100 km con l’idrogeno

Di auto ad idrogeno ce ne sono dunque solamente due, e per la nostra analisi, abbiamo deciso di optare per la Toyota Mirai, che ha un prezzo pari a ben 66.000 euro. Secondo un articolo pubblicato sulle colonne di “AlVolante.it“, questa vettura è riuscita nell’impresa di compiere ben 1.003 km con un solo pieno di idrogeno, dati che non hanno niente da invidiare ai migliori motori diesel in circolazione in termini di efficienza.

Ufficialmente, in base ai dati rilasciati dalla Toyota stessa, quest’auto non sarebbe dovuta andare oltre i 600 km di autonomia, ma un test svolto da Energy Observer e da un team di esperti l’ha portata ben oltre i suoi limiti, ovviamente con un’andatura contenuta. Secondo quanto riportato, il consumo medio è stato di 0,55 kg per 100 km, con un pieno equivalente di 5,6 kg di idrogeno, il che è assolutamente un dato non da poco.

Al giorno d’oggi, in base a quanto scovato nel mondo del web, siamo riusciti a risalire al valore di un kg di idrogeno, che è pari a circa 13,7 euro a Bolzano. Dunque, un’auto ad idrogeno compie 100 km spendendo circa 7,5 euro, in base ai dati attuali. Per quale motivo abbiamo menzionato Bolzano? Semplice, è l’unica città italiana dove è possibile, al giorno d’oggi, fare rifornimento ad un’auto alimentata ad idrogeno, per cui, di strada ce n’è ancora tanta da fare.