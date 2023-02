Quanti km fa l’Alfa Romeo Tonale plug-in? Il dato vi stupirà

L’Alfa Romeo Tonale plug-in ibrida è stata presentata lo scorso novembre, ed oggi vi daremo conto della sua autonomia massima.

In casa Alfa Romeo si è pronti per una completa elettrificazione della propria gamma, e come è stato annunciato qualche mese fa, le prossime versioni della Giulia e del Suv Stelvio non prevederanno il motore a combustione. La prima vettura del marchio del Biscione full electric arriverà nel 2024 e si tratterà di un B-Suv, che inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Brennero, ma che invece andrà ad assumere un’altra denominazione.

La casa di Arese, di proprietà del gruppo Stellantis, è totalmente concentrata su questa nuova frontiera del mercato dell’automotive, ma c’è da dire che il tutto si svolgerà in tempi molto ristretti. Sino al gennaio dello scorso anno, infatti, l’Alfa non aveva neanche un modello ibrido all’interno della sua gamma, prima che venisse immessa sul mercato la Tonale.

Stiamo parlando di un Suv di dimensioni compatte, che ha portato la tecnologia sia Mild che plug-in ibrida in casa Alfa Romeo. Nel novembre del 2022, ne è stata presentata proprio la versione plug-in, che ha messo in mostra cose molto interessanti, anche se il prezzo, com’è ovvio che sia, è ancora piuttosto elevato.

Questa tipologia di tecnologia è ancora in fase di studio, così come per il discorso elettrico, la cui produzione è molto dispendiosa per i costruttori. Nelle prossime righe, vi parleremo dei consumi e dell’autonomia in modalità elettrica della Tonale plug-in ibrida, che vuole competere con i colossi di questo settore per riportare l’Alfa nelle posizioni che contano dopo anni difficili.

Alfa Romeo, ecco l’autonomia della Tonale plug-in

L’Alfa Romeo Tonale plug-in ibrida è stata presentata nel novembre scorso, a qualche mese di distanza dal lancio ufficiale delle versioni benzina, diesel ed ibrida tradizionale. La versione di cui vi parleremo oggi presenta anche alcune differenze stilistiche, come un Biscione realizzato in maniera differente e serigrafato sul posteriore, ed il posizionamento del logo Q4 posizionato sul portellone.

Infatti, il nome completo di questa versione è Tonale Plug-In Hybrid Q4, e sullo sportellino del parafango posteriore potrete trovare quello che sarà il luogo in cui andrete ad infilare il “bocchettone” del futuro. Infatti, stiamo parlando della prese dove è possibile fare rifornimento di elettricità, essendo un modello plug-in e non un’ibrida tradizionale, vettura che non avrebbe bisogno della presa di corrente.

Questa versione è diversa anche all’interno, con il tasto e-Save che si trova sotto la leva del cambio utile a mantenere la carica della batteria durante la marcia. Il powertrain è innovativo per la casa del Biscione, con un motore termico 1.3 di cilindrata a benzina da 180 cavalli, con 270 Nm di coppia che è posizionato, ovviamente, sull’asse anteriore.

Al posteriore, invece, è stata posta l’unità elettrica, che spinge sino a 122 cavalli e che impsota la trazione integrale e-Awd. Tutto ciò porta la massima potenza a ben 282 cavalli, con il cambio che è automatico a sei rapporti. Per quanto riguarda i consumi, occorre aprire un discorso a parte.

La batteria è da 15,5 kWh, con un’autonomia di 80 km di percorrenza massima se si utilizza la sola modalità elettrica. Se, invece, si punta sul completo utilizzo del sistema plug-in, si sale a ben 600 km, mentre i tempi di ricarica non sono poi così biblici. Per raggiungere il 100%, occorrono due ore e mezza, utilizzando delle colonnine da 7,4 kW.

La velocità massima dell’Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 è di 206 km/h, e raggiunge i 100 km/h partendo da ferma in 6 secondi. Questo significa che per arrivare a tale velocità impiega quasi la metà del tempo della versione a gasolio, che per coprire gli 0-100 impiega oltre 11 secondi, ma questo è abbastanza normale considerando le importanti differenze tecnologiche tra i due modelli.

Il consumo medio è di 1,14 litri ogni 100 km se si utilizza il ciclo WTLP. Parlando degli allestimenti, per il momento ce ne sono soltanto due a disposizione, ma siamo sicuri che con il passare del tempo ne verranno aggiunti altri, visto che il plug-in ibrido è una tecnologia che ora è molto in voga, e che fa registrare dei buoni risultati in termini di vendite.

Gli allestimenti sono chiamati Ti e Veloce, ma va sottolineata anche una sorta di one-off, denominata Edizione Speciale, che parte da 51.600 euro. Il prezzo, visto e considerato soprattutto il periodo attuale, non è di certo adatto a tutti, ma bisogna considerare che queste tecnologie sono ancora molto costose per i produttori, che sono costretti ad alzare i costi. La speranza è che in futuro le cose cambino, visto che l’elettrificazione completa del settore automotive è ormai dietro l’angolo.