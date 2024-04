Ferrari, nuova livrea a Miami: appassionati a bocca aperta

La Scuderia Ferrari scenderà in pista il prossimo 5 maggio con una livrea storica. Ecco cosa stanno preparando per stupire i fan americani.

La Rossa in America ha una fama speciale. La livrea delle monoposto modenesi, nella tappa corsa a Las Vegas, ha entusiasmato nel 2023 ma è già tempo di una nuova colorazione in vista della tappa in Florida. La Scuderia ha un bisogno disperato di tornare a battagliare per il podio, dopo il negativo Gran Premio corso in Cina.

A seguito del sorprendente successo ottenuto in Australia la speranza dei fan era quello di continuare a vedere Leclerc e Sainz in lotta per il primo gradino del podio. La Rossa è ancora la seconda forza del campionato, ma urgono degli sviluppi per tenere il passo della concorrenza. Max Verstappen è tornato a fare un altro sport e ha accumulato un vantaggio di 34 punti su Leclerc. Quest’ultimo ha 7 punti di vantaggio su Sainz. Perez, invece, è a quota 85, a -25 da SuperMax.

Nuova colorazione per la Ferrari

Il Cavallino è sempre l’osservato speciale in pista. Unisce i valori più alti del Motorsport sin dal primo anno di fondazione del circus. La marea Rossa che invade ogni anno gli spalti degli autodromi di tutto il mondo avranno un motivo in più per osservare i ferraristi in pista a Miami. “A tutti loro è dedicata un’eccezionale serie di esperienze negli Stati Uniti che, dal 28 aprile al 5 maggio, metteranno in luce ogni anima del Cavallino Rampante“, si legge in una nota della casa modenese.

Tutto comincerà con il viaggio dei bolidi stradali, il Cavalcade International, dove si svolgerà la world premier delle supercar della casa modenese. L’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino, risalenti alle origini della storia di Ferrari, saranno protagonisti in America. “Le due tonalità di azzurro rivivranno in diversi aspetti del mondo di Scuderia Ferrari, fra i quali una speciale livrea della SF-24 di Formula 1 che sarà impiegata unicamente per la gara di Miami e svelata in Florida“, hanno sancito nel comunicato.

Una combinazione di colori che celebrerà il 70° anniversario della presenza del marchio emiliano oltreoceano. Il bianco-blu nelle ultime due corse della stagione di F1 del 1964 sarebbe estremo. Oltre ad un nuovo sponsor (la multinazionale statunitense dell’informatica Hewlett-Packard HP) le SF-24 potrebbero vantare degli inserti in quel mix cromatico, ma dubitiamo che Sainz e Leclerc scenderanno in pista su una vettura blu e bianca. La iconica Rossa in alto potrebbe rappresentare il giusto equilibrio cromatico per le wing car.