Ferrari, raggiunto un accordo milionario: guardate con chi stanno per firmare

La Ferrari potrebbe presto avere un nuovo title sponsor, che è una vecchia conoscenza del mondo della F1. Ecco di cosa si tratta.

Per la Ferrari la stagione di F1 targata 2024 si è aperta in maniera positiva, con quattro podi conquistati nelle prime cinque gare, ma soprattutto l’ottenimento di una splendida doppietta a Melbourne, con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc. Nelle prime quattro tappe, la SF-24 è stata nettamente la seconda forza di questo campionato dietro alla Red Bull, ed il gap dal team di Milton Keynes pareva essersi nettamente assottigliato.

Tuttavia, in Cina la McLaren di Lando Norris è stata imprendibile, e di Red Bull e Max Verstappen neanche a parlarne. La Ferrari ha enormi problemi nell’innescare le gomme con il freddo, soprattutto le Dure, ed anche il giro secco è diventato un tabù. Per questo, gli sviluppi che arriveranno tra Miami ed Imola assumeranno un’importanza capitale, ed è fondamentale non commettere errori. Nel frattempo, è arrivata una notizia molto positiva.

Ferrari, Hewlett-Packard sarà il nuovo title sponsor

Al giorno d’oggi, la Ferrari non ha un vero e proprio title sponsor sulla livrea della propria auto, anche se l’accordo da milioni di dollari con Phillip Morris è ancora in vigore. Tuttavia, pare ormai fatta per il legame con l’azienda Hewlett-Packard, più nota come HP, che potrebbe diventare il nuovo sponsor del Cavallino. Negli ultimi anni, aveva versato delle quote minime in Mercedes ed in Red Bull, ma il suo più grande impegno in F1 risale ai primi anni Duemila.

Sino al 2005, infatti, HP era ben presente sulla livrea della Williams-BMW, guidata all’epoca da Juan-Pablo Montoya, Ralf Schumacher, ma poi anche da Mark Webber e Nick Heidfeld. La notizia è stata riportata dal sito web “Sportbusiness.com“, e pare che l’accordo con la Ferrari sia da oltre 100 milioni di dollari all’anno, cifra che ci conferma un’indiscrezione di questi ultimi giorni.

Infatti, si parlava di un nuovo sponsor del Cavallino che avrebbe pareggiato il budget versato dalla Oracle nelle casse della Red Bull, in quello che è un accordo che ormai durata dal 2021, e dal 2022 come title sponsor. Per chi non conoscesse HP, si tratta di una società specializzata in server, storage, networking, software di containerizzazione, consulenza ed assistenza, con sede a Palo Alto, in California. Di certo, un bell’ingaggio per la Scuderia modenese, che attrae sempre grandi colossi.