Una Pagani si immerge nell’acqua: il video che ha fatto il giro del mondo

Per chi ha i soldi per comprare una iconica Pagani, probabilmente, non c’è nulla di più eccitante di rischiare di rimanere sommersi sotto l’acqua per una bravata.

Nel mondo ci giungono immagini a dir poco clamorose a cadenza regolare. Stavolta è protagonista un esemplare di Pagani Utopia. Si tratta di uno dei bolidi più veloci al mondo. La Utopia ha girato oltre quattro secondi più rapida al Nurburgring di quella con il V8 ibrido da 1000 cavalli. E’ una hypercar termica old school che vale una fortuna.

L’auto è un concentrato di tecnologie estreme ma ha conservato il meglio dell’old school. Spicca il cambio manuale a 7 marce. Grazie a 864 CV, 1.100 Nm di coppia e 1.280 kg di peso, la vettura italiana regala emozioni, anche da ferma. Questa vettura ha delle mescole Pirelli su misura (265/35 R21 all’anteriore e 325/30 R22 al posteriore). Brembo, invece, ha firmato un impianto frenante in carboceramica avveniristico. Ogni singolo elemento è progettato per essere super performante.

Pagani, una Utopia sfreccia nella tempesta

Negli ultimi giorni gli Emirati Arabi sono stati invasi da una pioggia torrenziale. Un fenomeno eccezionale che ha reso molto difficile la vita degli abitanti del posto. A Dubai vi imbatterete in supercar ad ogni angolo di strada. Un proprietario di una Utopia ha rischiato di annacquare ben 2,6 milioni di euro per affrontare una strada allagata. Come osserverete nel video in basso del canale YouTube Automotive Affairs Shorts sembra un fiume in piena.

All’inizio del filmato si nota il conducente aspettare il momento giusto. Un po’ titubante ha scelto di fermarsi per poi accelerare per affrontare il tratto di strada allagata. Si stratta di un bolide nato per la pista, non certo per affrontare dei laghi d’acqua. Non sempre va tutto bene. Date una occhiata a questo terrificante botto.

Ha rischiato di fare una brutta fine. Ad un certo punto vedrete la vettura bassissima quasi sommersa alle spalle di una Nissan Patrol bianca. L’auto a ruote alte giapponese ha superato il guado senza patemi. La Pagani, invece, essendo incollata all’asfalto è riuscita dal tratto allagato con un brivido.

Di sicuro noi ci avremmo pensato 100 volte prima di affrontare la strada. Il rischio di fare dei danni da svariati migliaia di euro al motore V12 Mercedes ci avrebbe indotto ad una maggiore cautela. Questi potenti lussi per ricchi hanno dimostrato di non temere nemmeno le acque alte.