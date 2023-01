Alfa Romeo, arriva un nuovo Crossover Sedan di lusso? Che spettacolo

In casa Alfa Romeo si pensa ad un modello del tutto nuovo, ed alcuni render fanno venire l’acquolina in bocca ai fan. Ecco perché.

Il futuro dell’Alfa Romeo è in contrapposizione con quelli che sono i desideri dei fan, visto che si andrà a sposare, in maniera sempre più importante, la mobilità sostenibile. Ormai è sicuro che le prossime versioni della Stelvio e della Giulia saranno full electric, un passaggio epocale nella storia della casa di Arese.

Il marchio del Biscione sta preparando l’avvento di un B-Suv per il 2024 che porterà l’Alfa nel mondo delle elettriche, per poi convertire tutta la produzione alle nuove tecnologie nei prossimi anni. Così come la Fiat, anche l’Alfa è un membro del gruppo Stellantis, la holding multinazionale olandese che sull’elettrificazione ha scommesso tutto per quanto riguarda il settore automobilistico.

Vedere una gamma firmata Alfa Romeo di sole vetture elettriche non è facile da accettare, in maniera particolare per tutti i fan che ricordano con affetto i tanti successi ottenuti nel mondo delle corse. A tal proposito, è ormai troppo tempo che la casa di Arese non è coinvolta in gare automobilistiche, visto che il legame con la Sauber in F1 è soltanto relativo ad uno sponsor, ma su quella macchian non c’è nulla del Biscione.

Inoltre, il rapporto si chiuderà a fine anno, visto che il team di Himwil si sta man mano preparando ad accogliere l’arrivo di Audi, che nel 2026 fabbricherà una power unit e gestira proprio questa squadra sotto la leadership di Andreas Seidl. Per l’Alfa è tempo di riflettere, perché un ritorno nelle gare sarebbe un sogno per tanti fan.

Per il momento, tuttavia, non se ne parla, e tutti gli sforzi sono concentrati sul rilancio del marchio tramite la sua progressiva elettrificazione. Nelle prossime righe, a tal proposito, vi parleremo di un modello molto interessante dal punto di vista stilistico e che potrebbe arrivare negli anni a venire, anche se per ora è frutto soltanto della fantasia di un autore di render.

Alfa Romeo, ecco le immagini di una Crossover Sedan

Quando iniziano ad uscire alcune indiscrezioni riguardo a nuovi modelli, gli autori di render si scatenano dando sfogo alla loro creatività. La vettura in questione è un’Alfa Romeo Luxury Crossover Sedan, una vera e propria supercar da sogno che al suo interno racchiude anche molto del design delle vetture della casa del Biscione del passato.

Il video che abbiamo postato in basso è stato caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, e c’è da dire che le sue forme sono davvero sinuose e molto eleganti, ricollegandoci a ciò che l’Alfa Romeo aveva regalato ai fan ed al mondo dell’automotive in generale nel passato, quando era realmente un punto di riferimento anche per i marchi concorrenti.

Il lavoro dell’autore del render è davvero eccezionale, ma per il momento non ci sono conferme sul fatto che questo modello verrà mai realizzato, e questo è un peccato vedendone le sinuose forme. Non ci resta altro, dunque, che attendere e sperare in qualche novità che possa farci sognare un ritorno al top di questo glorioso marchio italiano.