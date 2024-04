Ferrari, arriva una grande novità: sarà una rivoluzione totale sulle auto

La casa modenese ha presentato un nuovo brevetto per una innovazione top. Ecco cosa hanno ideato i tecnici della Ferrari.

Da sempre la Ferrari ha stravolto l’industria delle quattro ruote con soluzioni geniali. Dall’esperienza in pista sono arrivate idee ingegnose per le auto stradali. Di recente i brevetti depositati dal marchio fondato da Enzo Ferrari sono aumentati a vista d’occhio. Con la rivoluzione elettrica alle porte tanti esperimenti stanno prendendo forma.

L’ultimo brevetto presentato dalla casa emiliana ha riguardato un innovativo impianto di scarico adattivo. Neanche abbiamo fatto a tempo a descrivervi il nuovo sistema che i tecnici hanno brevettato un novità assoluta per l’abitacolo. Si tratta delle cinture di sicurezza a quattro punti auto-smorzanti che potrebbero trovare una omologazione per l’uso stradale. Sapete che auto guidava nella vita di tutti i giorni il Drake? Ecco la sua preferita.

Le performance delle Ferrari richiedono una imbracatura speciale ai sedili. Il corpo dei passeggeri dovrebbe rimanere aderente alle alte velocità. La struttura consente anche nei tratti misti di non essere sballottati a causa delle forze G laterali. L’attacco a quattro punte, solitamente, viene concepito per i bolidi che scendono in pista.

Il corpo degli occupanti è come bloccato, completamente, per consentire una guida sicura e focalizzata al raggiungimento del limite. Per quanto risultano indispensabili nel Motorsport, sulle strade di tutti i giorni sono state omologate le cinture con tre punti di sicurezza.

Novità tecnica per le Ferrari del futuro

In caso di crash in città, ad esempio, le teste degli occupanti potrebbero continuare il movimento alla velocità con cui viaggiava la Ferrari. Non va dimenticata la struttura di sostegno e il casco che usano i pro driver in pista che sono anche allenati per subire pressioni nella zona cervicale. Su strada, una soluzione analoga, risulterebbe poco pratica e persino pericolosa.

Cosa sono inventati nelle factory di Maranello? I tecnici avrebbero elaborato delle imbracature costituite da vari “livelli” di cuciture che si disintegrano, in modo progressivo, in caso di crash, andando a limitare il colpo di frusta.

Le cinture presenterebbero 3 tipi diversi di cuciture, ognuna con un livello di resistenza specifico in modo tale da avere una rigidità ideale nella guida sportiva, ma anche un ottimo livello di elasticità in caso di incidenti. In Ferrari avrebbero così trovato un metodo sicuro per migliorare l’esperienza di guida a bordo. Non è chiaro in quali modelli verrà presentato in futuro, ma con uno stile innovativo sorprenderanno la concorrenza per idee e materiali top.