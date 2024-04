Alfa Romeo, la Giulia Quadrifoglio sarà una rivoluzione: la potenza è da brividi (VIDEO)

L’Alfa Romeo si prepara al lancio di una serie di nuovi veicoli ad emissioni zero, e la Giulia Quadrifoglio è il più spaventoso. I dettagli.

L’era elettrica del brand Alfa Romeo è ufficialmente iniziata, e ciò non poteva accadere in maniera più turbolenta. Ormai due settimane fa è stata svelata al mondo la prima BEV della casa di Arese, vale a dire il B-SUV Junior, che avrà anche varianti ibride a benzina. Originariamente, questa vettura si sarebbe dovuta chiamare Milano, ma ha seguito della critica del Ministro Adolfo Urso riguardo ad un’auto che essendo prodotta in Polonia non può chiamarsi in questo modo, il nome è stato cambiato.

Dunque, ora è nota come Alfa Romeo Junior, e va detto che i commenti sul suo design non sono stati positivi da parte del pubblico. Tuttavia, la risposta definitiva spetta sempre al cliente, e sarà interessante vedere quelli che saranno i risultati di vendita. Nel frattempo, ora vi parleremo di alcune indiscrezioni che riguardano la Giulia Quadrifoglio del futuro, che è molto attesa e che avrà una potenza spaziale.

Alfa Romeo, ecco come sarà la Giulia Quadrifoglio

L’Alfa Romeo Junior, almeno sulla carta, dovrebbe essere l’ultima vettura del Biscione ad essere realizzata dando la possibilità ai clienti di optare anche per il motore termico. Infatti, dal 2025 arriveranno le nuove generazioni di Stelvio e Giulia che saranno solamente full electric, e che verranno costruite nello stabilimento Stellantis di Cassino, sulla nuova piattaforma STLA Large, che è stata da poco inaugurata.

Prima toccherà alla Stelvio, che già dal prossimo anno farà la propria comparsa, mentre il 2026 sarà l’anno della Giulia. Tra circa due anni e mezzo dovrebbe arrivare la Giulia Quadrifoglio, che avrà 1.000 cavalli di potenza massima nelle versioni più spinte. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Supercar AI Garage“, possiamo dare un’occhiata a quello che è un render davvero interessante e ben realizzato, che prova ad anticiparne le forme, anche se, oltre al design, le maggiori novità saranno sotto al cofano.

La sua accelerazione tra 0 e 100 km/h si dovrebbe completare in appena un paio di secondi, con la velocità in massima in grado di toccare i 307 km/h, superando quella della versione a combustione che è oggi sul mercato. L’Alfa Romeo Giulia, e forse anche la Quadrifoglio, dovrebbe avere un’autonomia massima di circa 700 km, per cui, un netto passo in avanti rispetto alla Junior che si ferma a 400 km. Vedremo se queste voci saranno confermate o meno.