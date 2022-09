MotoGP, Giappone: orari diretta tv e streaming su Sky e TV8

MotoGP Giappone 2022: orari diretta tv e streaming su Sky e TV8 del gran premio in programma a Motegi.

Archiviata l’emozionante gara di Aragon, la MotoGP è pronta a volare a oriente per affrontare i cinque appuntamenti che precederanno l’atto finale di Valencia. Il primo è in programma per questo weekend in Giappone.

L’ultima volta che il Motomondiale è andato in scena a Motegi era il 2019, poi a causa dell’emergenza Covid-19 l’evento non si è disputato. Le ultime due edizioni sono state vinte da Marc Marquez, che è tornato a correre ad Aragon e che ci tiene a fare bene in circuito che è di proprietà della Honda. Fisicamente non è ancora al top, però lui darà il massimo come sempre.

La pista misura 4,801 chilometri ed è costituita da 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra). Nella gara MotoGP si percorrono 24 giri. Si tratta di un tracciato impegnativo, ha diversi stop & go che mettono sotto stress i freni. Il rettilineo più lungo misura 762 metri. Attenzione alla variabile meteo, non è escluso che possa piovere nel corso del fine settimana.

I record sul giro appartengono a Jorge Lorenzo. Il cinque volte campione del mondo ha siglato il miglior tempo assoluto, il migliore in gara e la pole position più veloce. La velocità di punta maggiore è di Andrea Iannone, 315 km/h nel 2015 con la Ducati. I piloti MotoGP più vincenti lì sono Lorenzo, Pedrosa e Marquez con tre successi a testa.

MotoGP Giappone 2022: orari Prove Libere, Qualifiche e Gara

Fabio Quartararo arriverà in Giappone ancora da leader della classifica generale, ma con alle spalle un pesante ritiro e tanti punti persi. Il contatto con Marquez al primo giro ad Aragon gli è costato una caduta con alcune abrasioni sul corpo. La pista di Motegi gli piace, nel 2019 arrivò secondo in gara da rookie. Certamente lui spera che non piova, perché sul bagnato lui e Yamaha non vanno fortissimo.

Chi è decisamente in forma è Francesco Bagnaia, che con la seconda posizione al Motorland si è portato a soli 10 punti da Quartararo. Il pilota Ducati è competitivo in tutte le condizioni e spera che il Gran Premio del Giappone gli regali un altro miglioramento della sua situazione di classifica. Attenzione anche ad Aleix Espargarò, terzo ad Aragon e a -17 dalla vetta con la sua Aprilia.

E non si può non menzionare Enea Bastianini, vincitore in Spagna e anche lui in ottimo periodo di forma. Non ha mai corso a Motegi con una MotoGP e potrebbe partire un po’ svantaggiato, però non va sottovalutato. Attenzione anche ad altre possibili sorprese, considerando che sul circuito Honda non si corre da tre anni è difficile fare pronostici.

Dato che il GP del Giappone si disputa subito dopo quello di Aragon e che ci sono problematiche di tipo logistico, nella giornata di venerdì ci sarà solamente una sessione di prove libere per ciascuna categoria del Motomondiale. Si girerà solo nel pomeriggio. Per la MotoGP è previsto che la FP1 duri 75 minuti, invece dei consueti 45.

L’evento sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport MotoGP, mentre per la live streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canele in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it daranno solamente in differita Qualifiche e Gare. Di seguito programma e orari del weekend a Motegi.

Venerdì 23 settembre 2022

6:15-6:55 FP1 Moto3

7:10-7:50 FP1 Moto2

8:05-9:20 FP1 MotoGP

Sabato 24 settembre 2022

2:00-2:40 FP2 Moto3

2:55-3:35 FP2 Moto2

3:50-4:35 FP2 MotoGP

5:35-6:15 Qualifiche Moto3

6:30-7:10 Qualifiche Moto2

7:25-7:55 FP3 MotoGP

8:05-8:45 Qualifiche MotoGP

Domenica 25 settembre 2022

3:00-3:10 Warmup Moto3

3:20-3:30 Warmup Moto2

3:40-4:00 Warmup MotoGP

5:00 Gara Moto3 (20 giri) | Differita TV8 alle 9:15

6:20 Gara Moto2 (22 giri) | Differita TV8 alle 10:30

8:00 Gara MotoGP (24 giri) | Differita TV8 alle 12:15