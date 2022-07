Aleix Espargarò ammette l’errore con Marquez: ecco cosa ha sbagliato

Aleix Espargarò torna a parlare del suo carattere e di un episodio che lo ha visto protagonista con Marc Marquez a Jerez.

Quello che stanno facendo Aprilia e Aleix Espargarò nel campionato MotoGP 2022 è davvero straordinario. Vero che già lo scorso anno c’erano stati segnali di crescita importanti rispetto al passato, ma l’attuale stagione è quella della vera consacrazione.

Il pilota spagnolo ha vinto la gara in Argentina ed è salito sul podio altre quattro volte; ha ottenuto anche ulteriori quattro piazzamenti in top 5, mostrando così una grande regolarità. Il suo secondo posto nella classifica mondiale non è affatto casuale, bensì il frutto di un grande lavoro e di risultati meritati.

Sono solo 21 i punti che lo separano dal leader Fabio Quartararo, sulla carta ha la chance di potersi giocare il titolo mondiale MotoGP. Per quello che sta facendo vedere finora con la RS-GP, va assolutamente considerato come un candidato al successo finale.

Aleix Espargarò pentito dell’attacco a Marc Marquez

Espargarò in un’intervista concessa a The-Race.com ha parlato del suo carattere, non certo facile e che non teme di prendere posizione: “Ho bisogno di esprimere ciò che provo. Se non lo faccio, non sto bene con me stesso. Non sono ipocrita, dico quello che penso. A volte sbaglio, come con Marquez a Jerez. È stato un errore”.

Aleix fa riferimento a quando nel GP di Spagna ha attaccato Marc Marquez per il fatto di aver atteso per mettersi dietro di lui per sfruttarne la scia al fine di fare un tempo migliore. Non la prese bene e criticò aspramente l’otto volte campione del mondo, salvo poi fare marcia indietro. Ha ribadito il suo pensiero sull’accaduto: “In passato l’ho fatto molto più di lui, almeno diecimila volte, ma in quel momento ho sentito di dire quella cosa. Non ho paura di sbagliare e poi chiedere scusa”.

Il pilota dell’Aprilia non vuole indossare maschere per piacere di più alla gente o evitare potenziali conflitti, preferisce essere sé stesso e anche sbagliare eventualmente. Non teme l’errore e di doversi poi scusare. Non gli piace molto l’idea di dover essere politically correct ed è una cosa apprezzabile, finché non si manca di rispetto a nessuno.

Espargarò è stato interpellato anche sul clamoroso errore che ha commesso a Barcellona, quando credeva che la gara fosse finita un giro prima della reale conclusione ed è scalato dal secondo al quinto posto perdendo punti preziosi: “Ho sentito tanta pressione. Non c’era Marc, tutti tifavano per me e venivo indicato come vincitore. Forse sono stato troppo concentrato e serio nel weekend. Ero ossessionato dalla vittoria. Lì c’è stata la prova che devi rilassarti un po’ e goderti di più il momento”.

Ha sorpreso tutti vedere Aleix smettere di spingere un giro prima della bandiera a scacchi. Un errore grossolano, anche se non è stato il primo pilota nella storia del Motomondiale a commetterlo.