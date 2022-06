Pol Espargarò scaricato dalla Honda? La mossa del team è eloquente

La Honda ha compiuto una mossa che probabilmente certifica che Espargarò non verrà confermato per prossimo campionato MotoGP.

Salvo colpi di scena, Pol Espargarò non correrà ancora con la Honda nel 2023. I suoi risultati non sono così positivi da spingere il team Repsol a confermarlo. Non a caso, continua a circolare il nome di Joan Mir come sostituto.

Il fratello di Aleix Espargarò aveva impressionato nei test invernali e nella prima gara in Qatar (terzo posto), facendo vedere che con la nuova RC213V si trovava a suo agio; tuttavia, nei gran premi successivi la situazione è cambiata e i risultati sono peggiorati nettamente ed è impensabile un rinnovo del contratto.

Il pilota catalano ha avuto dei contatti con KTM per farvi ritorno, però è Jack Miller il favorito per il posto nel team ufficiale. Potrebbe esserci una sella nella squadra satellite Tech3, dato che Miguel Oliveira ha fatto sapere di non gradire una retrocessione da quella factory come gli è stato prospettato.

Honda MotoGP, Pol Espargarò verso l’addio: altra conferma a Montmelò

In questo weekend la MotoGP va di scena a Montmelò per il Gran Premio della Catalogna, un appuntamento che Espargarò sente molto. Il suo obiettivo è quello di tornare a conquistare un buon risultato, riscattando il ritiro della scorsa domenica al Mugello. Dopo la prima gara a Losail, il suo miglior piazzamento è stato il nono posto di Portimao. Troppo poco.

A conferma del fatto che Honda ormai sta pensando a un futuro senza Pol c’è la decisione di dare a Takaaki Nakagami e non a lui il nuovo materiale (telaio e forcellone) che Marc Marquez ha utilizzato nel GP d’Italia. Si tratta di un chiaro segnale che lo spagnolo è ormai tagliato fuori dallo sviluppo della RC213V.

Espargarò ha dovuto accettare la scelta della Honda, anche se ovviamente non ne è entusiasta: “Marc nell’ultima gara – riporta as.com – ha provato nuovo telaio e forcellone, trovando qualche miglioramento soprattutto col forcellone, ma hanno deciso di dare la moto a Nakagami. Continuerò con gli strumenti che ho, Honda decide e io la rispetto. Certamente non sono contento, perché voglio le ultime novità per poter migliorare”.

Lunedì dopo la gara ci sarà una giornata di test proprio a Montmelò e il pilota catalano si è messo a disposizione per provare nuovo materiale, dato che il team sicuramente avrà delle novità tecniche: “Se mi verrà data l’opportunità, lavorerò più possibile per migliorare la situazione. Sappiamo dove dover intervenire per fare passi avanti”.

Vedremo se Honda usufruirà anche di Pol per il lavoro di sviluppo programmato per l’inizio della prossima settimana. Forse sì, però è ormai chiaro che lui non sia più nei piani della squadra per il futuro. Si attende solo di capire se sarà Mir ad affiancare Marquez o se ci sarà una sorpresa.