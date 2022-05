MotoGP, la prossima gara a giugno: quando si corre, date e orario

Il calendario MotoGP 2022 continua il suo corso dopo la tappa del Mugello. Un’altra gara a distanza ravvicinata per tutti i fan.

Il campionato del mondo di MotoGP continua dopo l’ottava tappa del Mugello. Pecco Bagnaia ha conquistato la seconda vittoria stagionale e si avvicina alla testa della classifica detenuta da Fabio Quartararo e che dista 41 punti. La corsa per il titolo iridata entra nel vivo con il prossimo round che si giocherà in terra spagnola.

Nel week-end dal 3 al 5 giugno il calendario 2022 farà tappa sul circuito del Montmelò, con un layout di 4,7 km di lunghezza, 6 curve a sinistra e 8 curve a destra, una carreggiata larga 12 metri e il rettilineo principale di 1.047 metri di lunghezza. Una pista per molti versi simile a quella del Mugello, con un lungo rettilineo che però non fa paura alla Yamaha M1 di Fabio Quartararo. Infatti il campione francese ha retto bene all’onda d’urto del tracciato toscano, riuscendo a fare la differenza nei cambi di direzione.

Prossima tappa in terra spagnola

Sarà un altro week-end entusiasmante per la MotoGP e i suoi tifosi, poi seguiranno le tappe in Germania dal 17 al 19 giugno e in Olanda dal 24 al 26 giugno. Sarà la volta della lunga pausa estiva, prima di ricominciare ad agosto, dal 5 al 7, a Silverstone (Inghilterra).

Il GP del Montmelò prenderà il via con la tradizionale conferenza stampa di giovedì in programma alle ore 17:00, motivo per cui la carovana del paddock si è già messa in cammino dall’Italia alla Spagna, dove già nella serata di lunedì si comincerà a lavorare per allestire i box e le hospitality. Il campionato prosegue a ritmo serrato, venerdì tutti in pista a partire dalle ore 09:00 con la prima sessione di prove libere della classe Moto3, alle 09:55 sarà la volta delle prime libere della classe regina. Sabato qualifiche a partire dalle 14:10, gara alle 14:00.

Dopo la vittoria del Mugello Pecco Bagnaia ha ancora fame di vittorie e proverà a fare tris sull’onda dell’entusiasmo, consapevole che l’avanzata è appena iniziata e, dopo alcuni errori di inizio stagione (la caduta di Le Mans su tutte), bisognerà evitare altri errori. Fabio Quartarararo non solo è veloce, ma è molto costante e finora ha sempre chiuso in zona punti. Sarà la gara del riscatto, invece, per Enea Bastianini dopo lo scivolone del Mugello: il pilota Gresini è ancora 3° e non vuole mollare la presa proprio in questo momento.