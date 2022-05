Suppo “consiglia” a Joan Mir la Honda: arriva la risposta del pilota

Suppo “consiglia” a Mir il prossimo team MotoGP in cui approdare: l’attuale pilota Suzuki risponde al suo attuale boss in Suzuki.

L’uscita della Suzuki dalla MotoGP costringe Joan Mir a trovarsi una nuova sistemazione per il 2023 e tutti gli indizi portano alla Honda. Uno scenario che lui non si aspettava, dato che stava trattando il rinnovo di contratto ed era a un passo dalla firma. Come sappiamo, ad Hamamatsu hanno fatto una scelta drastica e improvvisa.

La destinazione più logica per il due volte campione del mondo è il team Repsol, dove cercano un top rider da affiancare a Marc Marquez. In HRC credono ancora ciecamente nel fenomeno di Cervera, però vogliono anche mettersi al riparo da eventuali nuovi problemi fisici che lo possono condizionare.

Il maiorchino ha detto di non temere il fatto di affiancare Marquez, non ha nessuna paura e affronterebbe una simile sfida come uno stimolo grande a migliorare. Va detto che i due non sono esattamente amici e non si stanno molto simpatici a vicenda, ma si tratta di grandi professionisti e sapranno collaborare nel modo corretto nel caso in cui si ritrovassero a condividere il box.

MotoGP, Suppo vede Mir in Honda: la replica del pilota

Livio Suppo, attuale team manager Suzuki, è rimasto molto sorpreso dalla scelta fatta dai vertici di Hamamatsu e in prima persona si stava spendendo per il rinnovo di Mir, pilota che stima da sempre. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha affermato di immaginarlo in Honda con Marquez: “È un posto che potrebbe occupare bene. Forse troverebbe un ambiente che lo coccola meno, cosa che gli serve per liberare un talento spesso frenato dai calcoli”.

Suppo voleva portare Joan in Honda quando era team manager del marchio di Tokio in MotoGP. Poi il maiorchino firmò per la Suzuki e dopo un solo anno di MotoGP ha vinto il titolo mondiale, il secondo in carriera dopo quello conquistato dominando in Moto3.

Mir ha appreso le parole di Suppo sul suo futuro e ha anche risposto: “È davvero curioso – riporta As.com – che a metà stagione il mio capo dice che starei bene con un’altra moto. Comunque concordo con quanto dice, ha tanta esperienza e da di cosa parla. Mi piace la lotta, la pressione, il fango ed essere messo sotto pressione. I momenti difficili, quelli in cui non devi sbagliare, mi piacciono”.

Anche se si parla molto di un possibile approdo in Honda, ancora non ci sono firme. Il rider di Palma di Maiorca ha l’auspicio di risolvere tutto in fretta: “È importante conoscere il mio futuro prima possibile”. Salvo sorprese, lo vedremo con i colori del team Repsol dal 2023. Nel caso, sarà interessante vedere il confronto con Marquez.