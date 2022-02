L’elegante design della nuova Ford Fiesta vi sorprenderà: ecco il restyling dell’auto di matrice americana.

Quella che uscirà, sarà l’ottavo modello di Ford Fiesta della storia. Il primo uscì infatti nel lontano 1976 ed ancora oggi queste automobili sono vendutissime. Cinque anni dopo l’ultima uscita, ecco la Fiesta del 2022.

Lunghezza di 4,07 metri, larghezza di 1,76 metri, l’altezza è di 1,50 metri e bagagliaio con capienza standard di 311 litri. Queste le misure della nuova Fiesta giunta all’ottava generazione. Non sarà molto diversa da quella del 2017, ma si notano subito un paraurti ed un cofano anteriore, completamente ridisegnati per i gusti dei prossimi acquirenti. Novità anche per i gruppi ottici anteriori che saranno per tutti a LED e per chi lo vorrà a Matrix LED.

In cosa cambia la Ford Fiesta

Queste le intenzioni della Ford, che intanto nel campo dei fuoristrada sta lavorando anche al modello Ranger Raptor per il 2023. Continuando con le novità della nuova versione di questa famosissima vettura, anche all’interno qualcosa è cambiata. Il display touch è fornito dal sistema multimediale Sync3 e quello audio è riferito alla B&O Play. Per la versione 2022, l’auto è prenotabile in sei allestimenti: Plus; Titanium; ST-Line; ST-Line X; Active; ST.

Per la Plus, cerchi da 15 pollici, clima manuale, cruise control con il limitatore di velocità, l’avviso di cambio corsia, gruppi ottici LED e sistema multimediale Sync 2.5 compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto. In quello Titanium invece, ci sono anche i fari antinebbia LED e sensori di parcheggio posteriori, più gli alzacristalli posteriori elettrici e clima automatico. Ovviamente, novità anche nella versione ST-Line con i suoi cerchi da 17 pollici. Gli specchietti sono poi in tinta con la carrozzeria e le sospensioni sportive ed il terminale di scarico sono cromati.

Passiamo ora alle versioni full. L’allestimento ST-Line X, vede il LED anche nel posteriore, con vetri oscurati. In più, il sistema multimediale è SYNC3, tergicristalli con sensori di pioggia ed ancora, retrocamera e quadro strumenti da 12,3 pollici. Poi abbiamo la Active, dove appare il tetto a contrasto e le calotte degli specchietti sono in nero. Il volante ha la finitura in pelle mentre le sospensioni sono Active. Diversissima la ST: doppi terminali di scarico cromati, gruppi ottici Matrix full LED adattivi, dotata di sistema che monitora l’attenzione del conducente ed ancora, l’apertura e chiusura delle portiere senza chiave. Il nuovo prezzo di partenza della Ford Fiesta, sarà 17.500 euro.