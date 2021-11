Ford Ranger Raptor 2023, il rombo del motore di domani (VIDEO)

In un video teaser rilasciato tramite QR code da Ford possiamo sentire il rombo del motore che sarà montato sul nuovo Ranger Raptor



Verso la fine dell’evento di debutto del Ranger 2022, Ford ha inserito di nascosto un codice QR, che porta a una pagina nascosta sul sito web australiano dell’azienda dove il Raptor viene mostrato.

Sì, la versione ad alte prestazioni sta per arrivare prima del previsto, dato che la premiere mondiale è prevista per il febbraio 2022. La “colonna sonora” che sentiamo nel video teaser non sembra provenire dal motore biturbo dell’uscente Ranger Raptor a quattro cilindri, ma piuttosto da una più grande unità V6 a benzina dotata anche di un paio di turbo aggiunti.

Il Ranger next-gen standard sarà offerto globalmente con due motori diesel a quattro cilindri da 2.0 litri, uno dei quali avrà due turbo, seguito da un diesel V6 da 3.0 litri in cima alla gamma. In alternativa, sarà disponibile un motore a benzina EcoBoost da 2,3 litri. Per quanto riguarda il Raptor, la logica ci dice che userà il 2.7 litri V6 biturbo del Bronco o il 3.0 litri V6 biturbo dell’Explorer ST.

Se otterrà il motore del Bronco, stiamo parlando di una potenza di circa 330 CV su carburante premium e 315 CV su carburante regolare. Se Ford decide di optare per il motore dell’Explorer ST, allora avremo addirittura una potenza di 400 CV su carburante premium.

Adesso vi lasciamo al video teaser del Ford Ranger Raptor 2023. Si consiglia l’uso delle cuffie.

