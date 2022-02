Nuova Fiat 500 full electric con Easy Wallbox inclusa: la nuova promo

La Fiat ha deciso di mettere in vendita la nuova 500 elettrica con una promozione molto interessante: scopriamone i dettagli.

La 500 è una delle macchine Fiat più apprezzate di sempre, non c’è dubbio. Un modello storico concepito nel 1915 e poi costruito nel 1919. Anche se solo nel 1936, con la versione “Topolino” è arrivata sul mercato. Ai tempi non si sarebbe mai pensato che un giorno sarebbe stata realizzato un esemplare elettrico.

Invece, nel 2020 è arrivata anche la Fiat 500e, presentata alla Triennale di Milano. Inizialmente venduta solo sul mercato europeo, poi anche in Israele e Brasile (nel 2022 previsto il lancio in Giappone), ha riscosso un buon successo. Nel 2021 in Italia è stata l’auto elettrica più venduta: ci sono state 10.753 unità immatricolate, pari al 16% delle full electric. Battute la Smart EQ fortwo (6.162), la Renault Twingo Electric (5.822) e tutte le altre.

Ferrari, anno da record: arriva una gradita sorpresa

Fiat, nuova offerta per la 500e Action

Della 500 full electric sono presenti quattro allestimenti: Action, Passion, Icon e La Prima. Il modello Action è quello “di base”, equipaggiato con batteria da 23,7 kWh e un’autonomia da 190 chilometri. Il motore da 70 kW sviluppa una potenza massima di 95 cavalli. È perfetta per l’uso cittadino.

È dotata delle tecnologie necessarie per guidare in sicurezza, a partire dalla frenata automatica quando ci sono ostacoli lungo la strada. C’è anche un sistema che rileva se il conducente è eccessivamente stanco, in tal caso partono un segnale acustico e uno visivo dalla strumentazione di bordo per consigliare una pausa. In caso di incidente e contestuale attivazione degli airbag, parte una chiamata automatica al numero d’emergenza 112.

L’infotainment è di ottimo livello, consentendo un’esperienza di guida decisamente piacevole. È previsto il supporto per fissare lo smartphone alla plancia, c’è una app da installare nel telefono per gestire tutto al meglio, dalla musica alle mappe e alle chiamate. Vi è un sistema radio touchscreen da 7″.

Lancia Ypsilon, pronto un nuovo modello? Ecco come sarà (VIDEO)

La Fiat per alimentare ulteriormente le vendite della 500e ha deciso di lanciare una promozione interessante che riguarda proprio la versione Action. Fino al 28 febbraio 2022 c’è la possibilità di acquistarla a 189 euro al mese per 36 mesi con anticipo da 8.450 euro e rata finale da 13.045,15 euro. TAN 5,95% e TAEG 7,88%. Tutto con il finanziamento GO EASY PLUS di FCA Bank.

Inclusa nell’offerta anche Easy Wallbox, la soluzione ideale per gestire la ricarica domestica fino a 7,4 kW. Si tratta di un dispositivo speciale da fissare ala muro e che rende facile e veloce ricaricare la macchina. Basta collegarlo alla presa e il gioco è fatto. Resiste agli agenti atmosferici e, con un semplice upgrade, modula la potenza della ricarica in base all’energia elettrica disponibile. Ciò evita il pericolo di blackout.

Nuova Fiat Punto: pronta una rivoluzione per questo modello (VIDEO)

La promo prevede la possibilità dopo 12/24 mesi di uscire dal finanziamento senza alcuna penale, a condizione di acquistare un’altra vettura FIAT della stessa concessionaria.