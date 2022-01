Sainz, quale sarà il suo futuro in Ferrari? Carlos mostra le sue carte

Carlos Sainz sta per affrontare la sua seconda stagione in Ferrari, ma ci sono già le basi per un prolungamento del contratto in scadenza.

Il mondiale di F1 targato 2022 sta per scattare, ed in casa Ferrari è già iniziato l’allenamento. Carlos Sainz e Charles Leclerc stanno concludendo i test a Fiorano a bordo della SF71H del 2018, quella che consentì a Sebastian Vettel di lottare a lungo per il campionato. Assieme ai due piloti titolari c’è anche il giovane russo Robert Schwartzman, impegnato in Formula 2 con la Prema.

I due “Carli” hanno girato sul tracciato di proprietà del Cavallino per riprendere confidenza con il volante e con le procedure, anche se è ovviamente inutile raccogliere dati dato che la nuova vettura sarà del tutto differenti da quelle della generazione passata. Tuttavia, a Maranello c’è grandissima fiducia nel nuovo progetto che, stando a quanto si dice, dovrebbe essere rivoluzinario ed estremo, un’idea già ben riuscita sulla SF70H del 2017.

Dal canto suo, Sainz può guardare al 2022 con grande ottimismo. Lo spagnolo si è piazzato al quinto posto nel mondiale piloti al suo primo anno in Ferrari, alle spalle degli inarrivabili driver di Red Bull e Mercedes. Con uno splendido terzo posto ad Abu Dhabi (quarto podio stagionale), il figlio del due volte campione del mondo rally ha scavalcato in graduatoria generale la McLaren di Lando Norris ed il ben più quotato Leclerc. Tutto ciò fa molto ben sperare in vista dei prossimi anni.

Ferrari, rivoluzione alla sospensione? Ecco perché sarebbe un rischio

Sainz, a breve il rinnovo con la Ferrari

Parlando di contratti, Carlos Sainz andrà in scadenza al termine del 2022, ovvero tra pochi mesi. Lo spagnolo era arrivato a Maranello con un biennale, ma la possibilità del rinnovo si fa sempre più concreta. L’opzione sul tavolo è quella di allungare la collaborazione per altri due anni, sino al 2024, data in cui scadrà anche l’accordo con Charles Leclerc.

In un’intervista concessa ad “AS“, l’ex alfiere della McLaren ha praticamente giurato amore eterno alla Ferrari, sperando che essa possa fornirgli una monoposto competitiva nei prossimi mesi: “In questo momento non mi vedo da nessuna parte se non qui alla Ferrari, sia nel medio che nel lungo termine“.

F1, Leclerc nettamente favorito su Sainz: il dato che distrugge lo spagnolo

“Sono contento di stare qui, mi diverto molto e quando finisce un week-end di gare vado via con il sorriso e l’orgoglio di essere un pilota Ferrari. Se a questo si aggiungeranno dei buoni risultati, credo che non ci sarà alcun posto che mi renderà più soddisfatto rispetto alla Ferrari. Sono felice di essere qui, ho ancora un anno di contratto e non c’è fretta per il rinnovo“.