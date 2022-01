F1, Leclerc nettamente favorito su Sainz: il dato che distrugge lo spagnolo

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono tra i giovani più interessanti della F1. Il monegasco parte avvantaggiato nella lotta in casa Ferrari.

La battaglia per il mondiale di F1 sta per ricominciare ed in molti guardano con curiosità alla Ferrari. Il Cavallino aspetta da quasi due anni l’esordio del nuovo regolamento per tornare a galoppare, a dare un senso alla sua storia che in questi anni è finita nel dimenticatoio della Gestione Sportiva, incapace di lottare con i top team.

Dopo il titolo costruttori del 2008, che ha seguito l’ultimo tra i piloti ottenuto nel 2007 da Kimi Raikkonen, la Ferrari è stata in grado di costruire solo due monoposto competitive, ma non all’altezza della Mercedes: quelle del biennio 2017-2018, con Sebastian Vettel che non è riuscito ad andare oltre la nomea di vice-campione del mondo.

In F1, come in ogni altro sport, conta solo vincere ed a Maranello questa usanza viene meno da tre lustri. Decisamente troppi, ma del resto, la Ferrari è abituata a lunghi digiuni dal 1979 in avanti: il ciclo vincente, nell’arco di oltre quarant’anni, è stato solo uno, quello che ha visto regnare Michael Schumacher, a cui solo Iceman ha saputo dare seguito. Ora la rossa riparte da Charles Leclerc e Carlos Sainz, due giovani rampanti che hanno tanta voglia di confermare le proprie doti.

F1, Leclerc in netto vantaggio su Sainz secondo la SNAI

In questo periodo dell’anno, che precede di due mesi l’avvio della stagione di F1, iniziano a scoprirsi le prime quote per le scommesse sportive. Stando a quelle riportate dalla SNAI, il favorito sarebbe Lewis Hamilton per la vittoria del titolo. Il britannico è quotato a 2,25, in vantaggio su Max Verstappen che si posiziona sul 3,00.

Davanti ai piloti della Ferrari c’è anche George Russell, nuovo alfiere della Mercedes che è stato quotato a 4,50, dunque, non troppo distante dal ben più titolato compagno di squadra. Come anticipato, dietro al britannico ci sono i due ferraristi, con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz.

Tra i due c’è una differenza enorme, dal momento che il monegasco è quotato a 7,50, mentre lo spagnolo è a 15,00. I bookmakers danno per favorito il principino nella battaglia con il figlio del due volte campione del mondo rally, nonostante il fatto che quest’ultimo abbiamo chiuso davanti nell’ultima stagione. La sfida tra gli alfieri di Maranello sarà molto interessante da seguire, con la certezza che l’iberico vorrà continuare a stupire per far ricredere i suoi detrattori.