Avete visto dove si trova in vacanza, l’ex pilota motociclistico, Jorge Lorenzo? Un luogo incantevole, il mare è stupendo.

Dopo cinque Mondiali vinti e 296 GP disputati (di cui 68 vinte), Jorge Lorenzo ha smesso di correre, forse un po’ troppo presto. Il simpatico maiorchino ha deciso di tirare i remi in barca a soli 32 anni, ma sa benissimo anche lui che avrebbe potuto regalare ai suoi tifosi, almeno altri tre anni di battaglie e qualche schermaglia dialettica che non manca mai.

Certo, anche dalle retrovie, non fa mancare mai qualche tema di discussione, come quando ha accusato pesantemente i piloti Ducati, scuderia con la quale a dire il vero, lui non fece molto bene. Ma stavolta, sembra proprio pensare a tutt’altro che alla MotoGP.

Le vacanze da sogno di Jorge Lorenzo

Infatti, lo spagnolo che ha spiegato i motivi del ritiro, si sta concedendo una vacanza in un posto fantastico, quasi del tutto incontaminato. E sicuramente, in questo momento chi abita in Europa, non può che invidiare il famoso ex pilota motociclistico, che si trova infatti in questo momento, in Messico. Conoscevate il posto dove è andato ora Jorge Lorenzo?

In questo momento, l’ex campione del mondo, non si trova in uno dei luoghi classici del turismo del Paese, bensì in una bellissima cittadina chiamata Tulum, posto anche storico. Infatti, il nome della città proviene dalla lingua maya e vuol dire “muraglia”. Il meraviglioso posto che si trova sulla costa caraibica ha già ospitato in passato il trentaquattrenne ex Yamaha. Infatti, sul proprio profilo Instagram, Jorge ha dedicato una “Storia in evidenza”, chiamata proprio ‘Tulum’.

Evidentemente, il maiorchino si è divertito così tanto anni fa, che ora è voluto tornare, da come invece evidenziano le story postate nelle ultime ore. Mare da favola, amici ed a quanto pare zero restrizioni e solo divertimento. Il posto che ospita il classe ’87 per le sue serata mondane, si chiama Rosanegra. Il luogo è meraviglioso e prepara cocktail di livello, oltre ad organizzare serata dove qualche passo di danza non è negato a nessuno.

Ecco alcune foto, trovate proprio sulla pagina Instagram di questo posto fantastico: