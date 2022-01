Colpo di scena in MotoGP: ecco la decisione della Honda su Marquez

Ancora convalescente dopo i problemi al braccio e di diplopia l’asso della Honda Marquez ha annunciato cosa farà nei prossimi mesi in MotoGP.

Marc Marquez ci sarà. Al contrario di quanto si credeva e si vociferava, l’otto volte iridato sarà presente alla prima sessione di test ufficiali della MotoGP in preparazione alla stagione che scatterà il prossimo 6 marzo dal Qatar.

Dopo un po’ di allenamento libero tra Portimao e Aragon, il #93 tornerà in sella alla sua Honda. In questo caso la nuovissima RC213V del team Repsol. Il grande giorno sarà il 5 febbraio, quindi fra poco più di una settimana sul tracciato di Sepang, in Malesia.

Lì, potrà confrontarsi con la concorrenza come non accadeva da parecchio tempo, visto che per i suoi problemi fisici aveva dovuto rinunciare ai due GP conclusivi del 2021.

MotoGP, Marquez tornerà quello di prima? Pernat ha una convinzione

La decisione finale dei dottori

Durante questi mesi di pausa, il rider di Cervera è stato sottoposto a continui controlli clinici non solo per i postumi del noto infortunio che lo aveva tenuto diversi mesi lontano dalle corse nel 2020, ma anche e soprattutto per i problemi di vista doppia che da un po’ di tempo lo affliggono. I progressi delle ultime settimane hanno portato i sanitari a dare l’ok al classe ’93 che prima aveva cominciato a riprendere confidenza con le due ruote con una moto da cross, quindi in Portogallo e Spagna su una RC213V-S e una CBR600RR.

La giornata decisiva è stata lunedì scorso 24 gennaio. In quel frangente i medici hanno potuto verificare che il trattamento a cui il pilota è stato sottoposto è andato a buon fine e per questo potrà essere della partita nella sessione di prove inaugurale dell’inverno della top class.

A seconda della sua riposta verrà valutato se proseguire anche per il secondo turno previsto sul tracciato di Mandalika in Indonesia.

Per Marquez, affiancato per la seconda stagione consecutiva da Pol Espargaro, sarà come un nuovo inizio visto che è reduce da una prolungata assenza partita il 24 ottobre scorso. In quell’occasione, sulla pista di Misano tagliò il traguardo per primo. E la vittoria è ancora il suo unico obiettivo.