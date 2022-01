Ferrari, spunta un dettaglio sulla nuova macchina: mai vista così (FOTO)

La Ferrari inizia a giocare con i tifosi e pubblica quella che potrebbe essere un’anticipazione della monoposto. Ecco di cosa si tratta.

Ci si aspetta una Ferrari in grande spolvero in questo 2022, almeno attenendoci ai fìumi di parole che sono stati spesi dal settembre del 2020. All’epoca, il presidente John Elkann annunciò la volontà di aprire un ciclo grazie ai nuovi regolamenti, che gli hanno consentito sicuramente di prendere tempo.

In questi giorni è stato confermato che proprio il chairman del Cavallino avrebbe rifiutato l’ingaggio di Jean Todt, comunicando un secco no al manager francese che ha appena lasciato la sua carica di presidente della FIA. La scelta di Elkann ha fatto storcere il naso a molti tifosi, ma vedremo se pagherà o meno. Questo significa che Mattia Binotto continuerà a gestire in solitaria la Scuderia modenese, avendo pieni poteri.

La Ferrari, lo sappiamo, non può permettersi di vivere un’altra annata fallimentare. Da quasi due anni ci si nasconde dietro l’alibi di un 2022 in grande spolvero, e l’obiettivo minimo non può che essere quello di giocarsi il mondiale sino all’ultima gara. Considerando le 23 tappe in calendario, bisogna tornare ad una vittoria che manca dal settembre 2019, e concludere un altro anno a secco di successi significherebbe la fine della gloriosa storia del Cavallino.

Ferrari, ci saranno due livree nel 2022? L’indiscrezione che insospettisce

Ferrari, spunta un dettaglio sulla nuova rossa

La Ferrari ha annunciato che la nuova monoposto, il cui nome è ancora sconosciuto, verrà presentata giovedì 17 febbraio via web. Inizialmente si parlava della volontà di metterla in pista a Fiorano per uno shakedown, ma tale ipotesi pare tramontata. L’esordio assoluto avverrà a Barcellona il 22 febbraio, nel primo filming day stagionale.

Come vi abbiamo anticipato ieri, la nuova rossa potrebbe “ingannare” i tifosi alla presentazione: per quel giorno dovrebbe esserci una livrea opaca, simile a quella del 2021, mentre dal Bahrain in poi le cose dovrebbero cambiare. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che la nuova vettura avrà un rosso molto old style, simile a quello del Gran Premio della Toscana del 2020 al Mugello, quando il team italiano festeggiava i 1000 GP nel Circus.

Ferrari, ecco quando debutterà la nuova vettura: si decide il futuro di Sainz

Nelle ultime ore, la rossa ha postato sui canali social una foto in cui mostra il #16 di Charles Leclerc che viene apposto sulla parte finale del cofano della monoposto. La colorazione appare simile a quella del Mugello, ma c’è da capire se si tratta di una foto attuale o se di un qualcosa di repertorio. Noi postiamo lo scatto chiedendovi di capire a quando risale e se può trattarsi del nuovo modello.