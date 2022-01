Ferrari, ecco quando debutterà la nuova vettura: si decide il futuro di Sainz

La Ferrari svelerà la nuova monoposto il 17 febbraio, per poi mandarla in pista poco dopo. Carlos Sainz è vicino al rinnovo contrattuale.

In casa Ferrari è tutto pronto per l’anno della verità. Il 2022 rappresenta l’ultimo baluardo a cui si attacca la credibilità della Scuderia modenese, ripetutamente umiliata nelle ultime stagioni da una concorrenza semplicemente troppo superiore, sia dal lato tecnico che da quello politico.

Dopo la crisi degli anni di Stefano Domenicali, al ponte di comando era giunto Maurizio Arrivabene, che sotto la spinta di Sergio Marchionne aveva riportato il team ad un buon livello. I due mondiali persi con Sebastian Vettel sono costati il posto al manager, a cui è subentrato il direttore tecnico Mattia Binotto.

Il nativo di Losanna, di professione ingegnere, ha dimostrato, in questi primi tre anni, di non avere le qualità che si richiedono ad un leader, ma la prossima stagione è quella che presenta la migliore possibilità per far ricredere gli scettici. Guardando alla storia, la Ferrari sta affrontando un periodo di digiuno che è sempre più simile ai famosi 21 anni passati tra il titolo di Jody Scheckter del 1979 e l’epopea di Michael Schumacher, iniziata nel 2000 e terminata nel 2004.

Ferrari, la monoposto debutterà il 22 febbraio

La Ferrari ha un estremo bisogno di tornare a combattere per il mondiale, ma anche per una singola vittoria di tappa. Dopo due anni e mezzo di digiuno, questo è il primo obiettivo che dovrà rispettare la monoposto 2022, che verrà svelata giovedì 17 febbraio. Inizialmente, si pensava che il primo shakedown dovesse avvenire a Fiorano, ma secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport“, il filming day verrà svolto direttamente a Barcellona il 22 febbraio.

Dunque, vedremo la rossa in pista per il battesimo del fuoco soltanto il giorno prima rispetto al via dei test invernali, previsti sul tracciato catalano. Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano Romano, il nodo contratti verra sciolto a breve. Charles Leclerc è legato al Cavallino sino alla fine 2024, e non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua permanenza almeno fino a tale data.

Carlos Sainz andrà in scadenza al termine del 2022, ma sul tavolo è pronto un prolungamento biennale, che lo porterà a vestirsi di rosso anche nelle due stagioni successive. La Ferrari può fare affidamento su una coppia di piloti che rappresenta una certezza, a cui occorre abbinare una vettura competitiva ed alla pari di Red Bull e Mercedes. Viceversa, anche gli alfieri di Maranello potrebbero iniziare a guardarsi attorno.