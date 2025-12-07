F1, GP Abu Dhabi: Lando Norris campione del mondo, Verstappen detronizzato

Nell’ultima tappa, nella sfida di Abu Dhabi, Max Verstappen ha vinto la battaglia, ma la guerra l’ha conquistata Norris, grazie a un terzo posto che vale il mondiale.

Allo spegnimento dei semafori dell’ultimo round della stagione il poleman Max Verstappen ha chiuso la porta al leader britannico. Il numero 4 ha perso anche la seconda posizione a causa di un sorpassone di Oscar Piastri su gomma dura. L’inglese ha provato a gestire gli attacchi dei rivali, non potendosi consentire di arrivare al quarto posto. Leclerc è partito bene e ha messo nel mirino il nativo di Bristol, dopo essersi difeso al primo giro dagli attacchi di Fernando Alonso.

Max ha cercato di dettare subito il ritmo, scappando via dai possibili attacchi con il DRS di Piastri. La squadra di Woking ha giocato a due punte. La Red Bull Racing ha puntato su Tsunoda in decima posizione su gomma dura. Norris su mescole medie ha iniziato a sentire la pressione di Leclerc. Alle spalle del monegasco George Russell, dopo un brutto start, ha riguadagnato la posizione sul bicampione dell’Aston Martin.

Bagarre per la corona iridata nel GP di Abu Dhabi

Russell, scattato in quinta posizione, ha provato a ricucire il gap sul numero 16 della Ferrari che, nelle prime battute, è rimasto attaccato agli scarichi di Norris. Quest’ultimo ha cercato di gestire le mescole, facendo fatica a tenere un ritmo elevato. La SF-25 è migliorata in gara, cominciata al tramonto, mentre Lewis Hamilton, fuori in Q1, è scattato su mescole soft per tentare una disperata rimonta. Per la prima volta in carriera non è mai salito sul podio in un campionato, proprio nella sua prima annata in Ferrari. Il numero 44 si è fermato al giro 9 per montare le mescole hard.

Max Verstappen non ha fatto troppi calcoli, impostando una gara d’attacco. Piastri ha accusato un po’ di graining sulle mescole dure. Russell si è fermato al giro 15. Per evitare l’undercut di Leclerc, Lando si è dovuto fermare al giro 17. Lando è tornato in pista in nona posizione alle spalle di Antonelli. A seguire Leclerc e Russell, tutti su gomme dure. Norris ha ricominciato la rimonta, lottando contro il bolognese, Stroll, Lawson e Tsunoda. Quest’ultimo ha provato a rendere difficile la vita al leader della McLaren, ma è stato penalizzato e ha subito il sorpasso fuori dai limiti della pista.

Norris non ha ricevuto penalità e ha continuato la sua corsa. Leclerc ha effettuato la seconda sosta al giro 40 e, a ruota, i tecnici della McLaren hanno preferito far entrare anche Norris. Oscar Piastri è stato superato da Verstappen al giro 41 e si è fermato il giro successivo. Max non ha effettuato una seconda sosta e ha vinto il suo 71esimo GP in carriera, davanti a Piastri e Norris. Quest’ultimo, senza subire attacchi finali di Leclerc, ha celebrato il suo primo titolo mondiale nella massima categoria del Motorsport.