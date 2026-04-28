Ducati, Domenicali anticipa il futuro di Marc Marquez: ecco cosa succederà

La stagione del CIV prende il via da Misano con uno sguardo rivolto al futuro. Non solo gare, ma anche progettualità: è qui che nasce ufficialmente la Ducati V2 Future Champ, un’iniziativa ambiziosa pensata per coltivare i campioni di domani. Presente all’evento anche il CEO Ducati, Claudio Domenicali, che ha colto l’occasione per fare il punto sul presente e sul futuro della MotoGP, tra nuovi equilibri e situazioni individuali delicate.

Ducati investe sui giovani: nasce la V2 Future Champ

Il progetto, sviluppato insieme alla Garage51 di Michele Pirro, rappresenta molto più di un semplice vivaio. È una vera e propria accademia dedicata alla crescita dei giovani piloti, con l’obiettivo di costruire un percorso che parta dalle basi fino al sogno della MotoGP.

Domenicali non ha nascosto l’entusiasmo: “È un desiderio che avevamo da tempo. Michele Pirro è stato l’artefice di questa idea e ci ha creduto fin dall’inizio”. Un’iniziativa complessa, ma che Ducati ha deciso di abbracciare con convinzione.

L’obiettivo è chiaro: creare un sistema che permetta ai più giovani, insieme alle loro famiglie, di inseguire un sogno concreto. Non è solo formazione tecnica, ma anche costruzione di una mentalità vincente. Il nome stesso del progetto, “Future Champ”, racchiude questa visione: trovare e far crescere il prossimo Bagnaia o Márquez.

MotoGP sempre più equilibrata: Aprilia cresce, Ducati osserva

Se il futuro è in costruzione, il presente della MotoGP racconta una storia diversa rispetto agli ultimi anni. Dopo un lungo dominio Ducati, oggi la situazione appare molto più aperta. Aprilia ha compiuto un salto di qualità importante, arrivando a guidare il campionato, mentre i risultati di Borgo Panigale sono meno brillanti rispetto al recente passato.

Per Domenicali, però, questo scenario non è motivo di preoccupazione:

“Negli ultimi 4-5 anni Ducati è stata la moto di riferimento, ma oggi i valori sono molto più livellati”.

Un equilibrio che rende il campionato più incerto e, allo stesso tempo, più spettacolare. Anche il momento straordinario di piloti come Marco Bezzecchi, protagonista delle ultime gare, contribuisce a rendere il quadro ancora più competitivo.

Márquez tra recupero e futuro: segnali positivi

Tra i temi caldi affrontati da Domenicali c’è anche la situazione di Marc Márquez, ancora alle prese con il recupero dopo l’infortunio subito lo scorso anno in Indonesia.

Il CEO Ducati ha mostrato cautela ma anche fiducia: “La pausa gli è servita per recuperare ancora qualcosa. Si sente bene, ed è da qui che deve ripartire”.

Un recupero che resta comunque delicato, considerando il livello richiesto dalla MotoGP moderna: “Per vincere serve essere al 101%, il 98% non basta”.

Sul fronte contrattuale, infine, arriva un invito alla calma. Le trattative sono in fase avanzata e, secondo Domenicali, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, nonostante i rallentamenti legati anche alle negoziazioni più ampie che riguardano il futuro del campionato.

Tra progetti per i giovani e una MotoGP sempre più combattuta, Ducati si trova in una fase di transizione affascinante. Il dominio assoluto lascia spazio alla sfida, mentre a Misano nasce forse il seme del prossimo campione.