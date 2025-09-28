Lewis Hamilton costretto ad “abbandonare” la Ferrari: ha un grosso problema

Lewis Hamilton dovrà fronteggiare l’ennesima situazione complessa di un 2025 da dimenticare. E’ scattato l’allarme dopo un post sui social.

Un fenomeno come Lewis pare aver dato tutto alla Formula 1. Prossimo a compiere 41 anni non ha dimostrato nel nuovo ambiente di Maranello di avere le energie giuste per aprire un nuovo entusiasmante ciclo. La Ferrari SF-25 si è dimostrata una monoposto non all’altezza di McLaren MCL39 e RB21, ma il nativo di Stevenage ci ha messo del suo per non salire sul podio nemmeno in un GP.

In base alle voci circolate in rete e confermate dai colleghi di Crash.net, Lewis Hamilton salterà il test sugli pneumatici Pirelli di venerdì al Mugello. Sarebbe stata l’occasione per macinare chilometri e garantire dei riscontri importanti sulle nuove mescole. L’ultimo test Pirelli offrirà alle squadra la possibilità di provare gli pneumatici con diametro di 18 pollici, mentre la larghezza della nuova mescola anteriore è stata ridotta da 305 mm a 275 mm. Anche gli pneumatici posteriori sono passati da 405 mm a 375 mm.

Le prossime regole tecniche determineranno modifiche significative alle norme relative a telaio e motore delle vetture. La Ferrari non sarà l’unica squadra presente sul tracciato del Mugello. Martedì la Haas è scesa in pista sul circuito italiano. Esteban Ocon e Oliver Bearman hanno completato alcuni giri a bordo di una versione mulo della wing car del 2024. Inoltre, dopo il crash di Bahrein 2020, Romain Grosjean è tornato al volante di una monoposto di F1.

Dramma per Lewis Hamilton

L’anglocaraibico non scenderà in pista a causa di un problema di salute del suo cane, Roscoe. Il pilota della Ferrari ha postato una foto del bulldog inglese in una clinica veterinaria. Lewis ha annunciato: “Sono state ore spaventose, vi prego tutti di tenere Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere“. Per ora non ci sono ulteriori aggiornamenti.

Quello che appare certo è che Hamilton ha perso un’altra chance di prendere familiarità con la Rossa, stavolta per motivi più che validi. Hamilton avrebbe dovuto guidare al Mugello insieme al compagno di squadra della Ferrari Charles Leclerc, ma ha preferito stare accanto al suo amato Roscoe. Al suo posto ci sarà il pilota di riserva, Zhou Guanyu.